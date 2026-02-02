Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что сложности могут возникнуть с терминалами, которые попали на фронт через волонтеров и гуманитарные организации, поскольку они имеют разный уровень легализации в Украине.

Смотрите также: SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Как ограничение Starlink на подвижных объектах влияет на украинские дроны?

Подавить спутниковую связь средствами РЭБ практически невозможно из-за узкого луча сигнала, поэтому Министерство обороны Украины обратилось через дипломатические каналы непосредственно к производителю с предложениями организационных мер, и компания пошла навстречу.

Одним из вариантов защиты стало ограничение работы Starlink на подвижных объектах, что делает невозможным его использование вражескими беспилотниками из-за снижения их скорости. Однако это создает вызовы для украинских морских дронов, которые движутся около 15 километров в час, тогда как вражеские дроны летят значительно быстрее, что позволяет системе различать их.

Эксперт отметил, что даже скоростные поезда Hyundai, которые движутся со скоростью до 160 километров в час, могут быть восприняты системой как движущаяся цель и потерять связь Starlink, поэтому любое организационное решение имеет как преимущества, так и недостатки.

"Я думаю, что инженеры и военные эти вызовы оценивали и пытались их обойти максимально", – сказал Лакийчук.

Поэтому надо регистрировать свой Starlink для того, чтобы система его определяла как тот, что используется украинскими военными, и тогда его не будут выключать.

В Украине используются три типа Starlink:

терминалы, переданы ВСУ американцами;

те, что закупались через гуманитарные организации для регионов;

терминалы от волонтеров из европейских стран.

Из-за разного уровня регистрации и легализации этих устройств для некоторых нововведения создадут сложности.

И военным, и гражданским, которые ими оперируют, например, ГСЧС, надо знать точно алгоритмы перенастройки системы, если вообще это возможно.

Часть из них, будем говорить прямо, для компании являются контрабандными. Те, что собирались волонтерскими усилиями, я думаю, что как раз с ними больше всего вопросов. Могут быть еще какие-то категории, о которых мы не знаем, но по сравнению с той угрозой, которую это устраняет, это допустимый вред,

– подытожил Лакийчук.

Что еще известно о сотрудничестве Минобороны и SpaceX?