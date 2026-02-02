Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что сложности могут возникнуть с терминалами, которые попали на фронт через волонтеров и гуманитарные организации, поскольку они имеют разный уровень легализации в Украине.
Как ограничение Starlink на подвижных объектах влияет на украинские дроны?
Подавить спутниковую связь средствами РЭБ практически невозможно из-за узкого луча сигнала, поэтому Министерство обороны Украины обратилось через дипломатические каналы непосредственно к производителю с предложениями организационных мер, и компания пошла навстречу.
Одним из вариантов защиты стало ограничение работы Starlink на подвижных объектах, что делает невозможным его использование вражескими беспилотниками из-за снижения их скорости. Однако это создает вызовы для украинских морских дронов, которые движутся около 15 километров в час, тогда как вражеские дроны летят значительно быстрее, что позволяет системе различать их.
Эксперт отметил, что даже скоростные поезда Hyundai, которые движутся со скоростью до 160 километров в час, могут быть восприняты системой как движущаяся цель и потерять связь Starlink, поэтому любое организационное решение имеет как преимущества, так и недостатки.
"Я думаю, что инженеры и военные эти вызовы оценивали и пытались их обойти максимально", – сказал Лакийчук.
Поэтому надо регистрировать свой Starlink для того, чтобы система его определяла как тот, что используется украинскими военными, и тогда его не будут выключать.
В Украине используются три типа Starlink:
- терминалы, переданы ВСУ американцами;
- те, что закупались через гуманитарные организации для регионов;
- терминалы от волонтеров из европейских стран.
Из-за разного уровня регистрации и легализации этих устройств для некоторых нововведения создадут сложности.
И военным, и гражданским, которые ими оперируют, например, ГСЧС, надо знать точно алгоритмы перенастройки системы, если вообще это возможно.
Часть из них, будем говорить прямо, для компании являются контрабандными. Те, что собирались волонтерскими усилиями, я думаю, что как раз с ними больше всего вопросов. Могут быть еще какие-то категории, о которых мы не знаем, но по сравнению с той угрозой, которую это устраняет, это допустимый вред,
– подытожил Лакийчук.
Что еще известно о сотрудничестве Минобороны и SpaceX?
- SpaceX, отвечая на запрос Министерства обороны Украины, ввела временные меры, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными.
- Российские подразделения жалуются, что терминалы Starlink отключаются при скорости более 90 километров в час, что затрудняет их применение на ударных беспилотниках.
- Илон Маск сообщил, что шаги по блокированию несанкционированного использования Starlink Россией уже имеют результаты.