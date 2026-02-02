Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко в эфире 24 Канала объяснил, что украинские военные имеют несколько сигналов об изменениях в работе противника. Он также отметил, что этот эффект может открыть окно возможностей, но есть нюанс, который не дает расслабляться.

Как ограничение Starlink может дать Украине преимущество?

Николай Гриценко объяснил, что Министерство обороны Украины договаривалось об изменениях в работе Starlink так, чтобы на временно оккупированных территориях вне линии боевого соприкосновения снизилась скорость связи.

Напомним, Украина зафиксировала использование Starlink на российских ударных дронах и обратилась к компании SpaceX с требованием устранить эту угрозу. Министерство обороны сообщило, что совместная работа со SpaceX началась немедленно, а Илон Маск публично подтвердил готовность помогать.

По его словам, именно там оккупанты часто держат каналы управления, передают данные и координируют действия. Поэтому когда связь становится хуже, это бьет не по "комфорту", а по темпу и точности решений на местах.

Было сделано ограничение скорости на оккупированной территории вне линии боевого соприкосновения. Эту информацию мы получили вчера,

– объяснил Гриценко.

Он отметил, что эффект уже виден по совокупности сигналов. Речь идет и о данных разведки, и о радиоперехвате, где заметны трудности в работе российских подразделений. В такой ситуации противник тратит больше времени на согласование, чаще теряет стабильный канал и вынужден перестраивать привычные схемы.

Из данных радиоперехватов, из данных разведки мы наблюдаем, что на боеспособность противника это очень сильно влияет,

– подчеркнул он.

Гриценко объяснил, почему это может задеть не только передовую. По его словам, оккупанты ставят Starlink на часть беспилотников, чтобы держать управление и навигацию через спутниковый канал. Если такой канал проседает, то на время уменьшаются возможности для точного применения дронов по гражданским городам и для работы на глубине. Именно поэтому сейчас важно быстро использовать момент и попробовать получить практический результат на фронте.

На какое-то время это действительно поможет и возможно даже даст нам возможность где-то продвинуться, где-то закрепиться на более выгодных рубежах,

– сказал Гриценко.

В то же время он предостерег, что это не станет долговременным преимуществом. Противник адаптируется и будет искать альтернативы. Он напомнил, что и украинские подразделения на плотных участках фронта сталкиваются с проседанием Starlink и вынуждены усиливать связь другими решениями. В бригаде "Рубеж", по его словам, использовали Wi – Fi мосты, которые в отдельных условиях работали эффективнее.

Я уверен, что вопрос времени, когда враг закупит нужное оборудование и начнет использовать альтернативу,

– подытожил он.

Поэтому вопрос не только в самом ограничении, а в том, как быстро его конвертировать в результат, пока Россия не перестроилась.

Что известно о ситуации со Starlink?