Что известно о новых санкциях?
Детали сообщил сам президент в понедельник, 2 февраля. По его словам, Украина продолжает синхронизацию санкций с Евросоюзом.
Кроме того, есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и ее партнеров.
Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, на прошлой неделе ЕС в своей юрисдикции синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов.
Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. По словам президента, Украина рассчитывает, что его примут уже в конце февраля.
Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!
– добавил он.