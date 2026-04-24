Почему отложили запрет на перевозку нефти?

Сейчас Брюссель хочет дождаться согласованной позиции стран G7, что вместе ввести запрет на транспортировку российских нефтепродуктов морем, пишет Euractiv.

В своем сообщении Совет Евросоюза отметил, что в 20-м пакете санкций против России уже заложили основы для ограничения морских услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов России.

В то же время в ЕС отмечают, что могут принять этот запрет и самостоятельно, если не дождутся полного согласования со стороны стран "Большой семерки".

Мы не будем колебаться с шагами на уровне ЕС,

– подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Пока же утвержденный 20-й пакет в основном сосредоточен на усилении ограничений, которые уже действуют:

ограничение доходов от экспорта энергоресурсов;

санкции против экспорта аммиака;

ограничения против сектора;

и борьба со схемами обхода санкций.

При этом европейские дипломаты уверяют, что эффект от предыдущих ограничений уже ощутим.

Санкции работают. Данные свидетельствуют, что предыдущие 19 пакетов серьезно ударили по российской экономике, которая становится все более уязвимой,

– отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Накануне ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России после нескольких месяцев блокировки.

Когда ЕС планирует следующий пакет санкций?

Вместе с тем в Евросоюзе уже начали работу над 21-м пакетом санкций против России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что ЕС намерен усиливать санкционное давление до тех пор, пока Кремль не прекратит войну.

Россия финансирует свою агрессию за счет энергоресурсов, и эти источники доходов необходимо полностью перекрыть - в частности путем введения полного запрета на морские услуги для ее нефтяного экспорта. Работа над следующим пакетом санкций уже началась,

– написал Цахкна.

Важно! Если ЕС все-таки введет такой запрет, он может заменить нынешний ценовой "потолок" на российскую нефть. Сейчас этот механизм позволяет западным компаниям страховать и обслуживать танкеры, если нефть России торгуется ниже установленного ценового порога.

Что будет в 21-м пакете санкций?

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что в следующем пакете санкций ЕС сосредоточится на финансовом и энергетическом секторе России, а также поставки компонентов для оружия, пишет РБК-Украина.

По его словам, основной акцент в 21-м пакете ограничений сделают на блокировании доступа финансовых учреждений России к мировому рынку. В частности, предусматриваются расширение "черного списка" для банков и перекрытие каналов по обходу санкций с помощью криптовалют.

В энергетике хотят усилить эмбарго, ограничив экспорт российской нефти и нефтепродуктов морем.

Также будут совершенствовать способы отслеживания каналов, которыми компоненты для оружия попадают в Россию.

Мы работаем над усилением технологического контроля и совершенствованием механизмов отслеживания компонентов для оружия, чтобы исключить попадание товаров двойного назначения к агрессору,

– отметил Власюк.

Дополнительно под санкции могут попасть российские бизнесмены, олигархи и церковные деятели, которым до сих пор удавалось этого избегать.

