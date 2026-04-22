Как аргументировали ослабление санкций?

Причиной является якобы обращение более 10 "бедных стран", которые пострадали от подорожания энергоносителей. Детали со слушаний в Сенате в среду, 22 апреля, передает The New York Times.

Смотрите также Дорогая нефть не спасает: в каком состоянии экономика России и почему она не может выбраться из кризиса

По данным "Европейской правды", сенатор-демократ Крис Кунс перед бюджетным комитетом спросил министра, почему администрация сначала отказывалась продолжать ослабление нефтяных санкций против России, но впоследствии все же сделала это.

В ответ Бессент признал, что страна-агрессор получила дополнительные доходы из-за этого решения. В то же время, по его словам, без такого шага цены на нефть могли бы вырасти до 150 долларов за баррель вместо примерно 100.

Ко мне обратились представители более 10 стран, которые являются наиболее уязвимыми и бедными с точки зрения энергетики. И они попросили нас продлить эти санкции,

– оправдывался министр финансов США.

Интересно! В эксклюзивном комментарии 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что отмена ограничений на российскую нефть – это вынужденный шаг американцев, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Сейчас от них страдает даже экономика США, что в частности влияет на электорат.

Что еще известно о санкциях против России?