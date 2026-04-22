Как аргументировали ослабление санкций?
Причиной является якобы обращение более 10 "бедных стран", которые пострадали от подорожания энергоносителей. Детали со слушаний в Сенате в среду, 22 апреля, передает The New York Times.
Смотрите также Дорогая нефть не спасает: в каком состоянии экономика России и почему она не может выбраться из кризиса
По данным "Европейской правды", сенатор-демократ Крис Кунс перед бюджетным комитетом спросил министра, почему администрация сначала отказывалась продолжать ослабление нефтяных санкций против России, но впоследствии все же сделала это.
В ответ Бессент признал, что страна-агрессор получила дополнительные доходы из-за этого решения. В то же время, по его словам, без такого шага цены на нефть могли бы вырасти до 150 долларов за баррель вместо примерно 100.
Ко мне обратились представители более 10 стран, которые являются наиболее уязвимыми и бедными с точки зрения энергетики. И они попросили нас продлить эти санкции,
– оправдывался министр финансов США.
Интересно! В эксклюзивном комментарии 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что отмена ограничений на российскую нефть – это вынужденный шаг американцев, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Сейчас от них страдает даже экономика США, что в частности влияет на электорат.
Что еще известно о санкциях против России?
Накануне Владимир Зеленский отметил, что очередное ослабление санкций против Кремля не соответствует реальной ситуации в дипломатии. "Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну", – считает президент.
В то же время ЕС 22 апреля наконец принял 20-й пакет санкций против России, который включает запрет на морские услуги для российской нефти. Правда, ее внедрение отложили до согласования с G7.