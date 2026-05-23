Также под ограничениями отныне часть теневого флота России. Об этом 23 мая сообщили на сайте Офиса Президента.

Против кого теперь действуют санкции?

В первый пакет санкций вошли 127 российских военных. Они причастны к ракетным ударам по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В частности, речь идет о командирах подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России.

По данным ОП, эти российские командиры отдавали приказы запустить более 4 100 крылатых ракет Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 и аэробаллистических ракет "Кинжал". Били они ими, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года. В результате последнего удара погибли 38 человек, а том числе 8 детей.

Также под санкции попали причастные к атакам авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в 2022 году.

Кроме того, ограничения СНБО наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск России. По данным ОП, они более 1 100 раз терроризировали Украину ракетами "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М".

Под ударами "Искандеров" были:

критическая и гражданская инфраструктура по всей Украине,

кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года. Тогда погибло 59 человек,

центр Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков,

центр Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате удара тремя ракетами погибли 18 человек и пострадали 78.

Во втором санкционном пакете теперь 29 гражданских торговых судов. Офис Президента заявил, что их Россия использует для перевозки оружия, боеприпасов, военной техники и оккупантов.

Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. По другим Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций,

– говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский анонсировал не только юридические санкции против врага, но и дальнобойные.

К слову, Россия продолжает игнорировать и обходить санкции Евросоюза через третьи страны. В частности, она получает европейское оборудование для военного производства. Поставка происходит через Гонконг, государства Центральной Азии и Кавказ.

Именно поэтому Украина призывает ЕС усилить противодействие обхода санкций и внести в 21-й санкционный пакет больше стран и товаров.