Подробнее об этом 23 мая рассказал Владимир Зеленский.

Какие санкции готовит Украина?

Глава государства отметил, что новые санкции должны обязательно распространиться в других юрисдикциях. Речь идет о введении ограничений против российских военных-оккупантов – более сотни человек, причастных к ракетным и дроновым атакам по Украине и ее гражданам.

Также ограничения касаются судов, которые Россия использует для военной логистики, в частности перевозки оружия, боеприпасов и техники.

Мы готовим новые наши санкционные решения – как дальнобойные, так и юридические,

– подчеркнул Зеленский.

По данным Института изучения войны, Силы обороны в последнее время усилили удары средней дальности и действия, направленные на ограничение российской авиации на оккупированных территориях.

Это, по оценкам аналитиков, усложняет работу российских транспортных маршрутов и ухудшает логистику оккупационных сил. Именно так и действуют украинские дальнобойные санкции.