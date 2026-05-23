Подробнее об этом 23 мая рассказал Владимир Зеленский.
Какие санкции готовит Украина?
Глава государства отметил, что новые санкции должны обязательно распространиться в других юрисдикциях. Речь идет о введении ограничений против российских военных-оккупантов – более сотни человек, причастных к ракетным и дроновым атакам по Украине и ее гражданам.
Також ограничения касаются судов, которые Россия использует для военной логистики, в частности перевозки оружия, боеприпасов и техники.
Мы готовим новые наши санкционные решения – как дальнобойные, так и юридические,
– подчеркнул Зеленский.
По данным Института изучения войны, Силы обороны в последнее время усилили удары средней дальности и действия, направленные на ограничение российской авиации на оккупированных территориях.
Это, по оценкам аналитиков, усложняет работу российских транспортных маршрутов и ухудшает логистику оккупационных сил. Именно так и действуют украинские дальнобойные санкции.