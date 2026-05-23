Об этом узнал Reuters из письма, которое направил в Евросоюз президент Украины 22 мая.

Зеленский отвергает предложение Мерца?

Украинский лидер в обращении заявил, что предложение о предоставлении Украине статуса ассоциированного членства в Европейском Союзе является "несправедливым". Ведь, по словам Зеленского, такое участие Украины в заседаниях ЕС не предоставит ей права голоса.

Президент Украины добавил, что устранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в апреле открыло возможности для существенного прогресса в переговорах о вступлении в ЕС.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась безголосой. Пришло время двигаться вперед относительно членства Украины полноценным и содержательным образом,

– цитируют Зеленского журналисты.

Отдельно Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за поддержку и отметил,, что Украина сейчас "защищает Европу полностью, а не частично и не полумерами". Поэтому, продолжил он, страна заслуживает "на справедливый подход и равные права в Европе".

Отмечается, что письмо было адресовано президенту Европейского Совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который председательствует в Совете ЕС в этом году.

