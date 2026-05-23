Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем ВСУ.

Какие потери нанесли врагу?

Украинские подразделения нанесли серии ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры. Под атаками оказались нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" в районе Новороссийска Краснодарского края России.

По данным украинских военных, на обоих объектах зафиксировали попадания и пожары. К операции были привлечены операторы 1-го отдельного центра, 414-й бригады "Птицы Мадьяра", ССО, ГУР МО и другие составляющие Сил обороны.

Согласно обнародованной информации, вышеупомянутые объекты относятся к структуре "Транснефть" и являются частью большого комплекса по перевалке, хранения, а также транспортировки российской нефти через Черное море.

Терминал "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и ключевым маршрутом экспорта нефти сорта Urals. В то же время "Грушевая" является одним из крупнейших резервуарных комплексов юга России.

Ее используют для накопления и поставки нефтепродуктов, в частности для нужд российской армии. Также украинские военные поразили район базирования кораблей так называемого "теневого флота" в акватории Черного моря.

Было подтверждено поражение танкера CHRYSALIS. Также, по данным Генштаба ВСУ, подразделения успешно атаковали узлы связи российских войск в Краснореченском Луганской области и Смелом в Запорожской области.

Кроме вышеупомянутого, под ударом украинских военных также оказались склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области, а также склад боеприпасов, расположенный в Пречистовке Донецкой области.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

