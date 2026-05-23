Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Яких втрат завдали ворогу?

Українські підрозділи завдали серії ударів по об'єктах військової та паливної інфраструктури. Під атаками опинилися нафтовий термінал "Шесхаріс" та нафтобаза "Грушова" у районі Новоросійська Краснодарського краю Росію.

За даними українських військових, на обох об'єктах зафіксували влучання та пожежі. До операції були залучені оператори 1-го окремого центру, 414-ї бригади "Птахи Мадяра", ССО, ГУР МО та інші складові Сил оборони.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищезгадані об'єкти належать до структури "Транснєфть" та є частиною великого комплексу з перевалки, зберігання, а також транспортування російської нафти через Чорне море.

Термінал "Шесхаріс" є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі та ключовим маршрутом експорту нафти сорту Urals. Водночас "Грушова" є одним із найбільших резервуарних комплексів півдня Росії.

Її використовують для накопичення та постачання нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також українські військові уразили район базування кораблів так званого "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря.

Було підтверджено ураження танкера CHRYSALIS. Також, за даними Генштабу ЗСУ, підрозділи успішно атакували вузли зв'язку російських військ у Красноріченському Луганської області та Смілому у Запорізькій області.

Крім вищезгаданого, під ударом українських військових також опинилися склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області, а також склад боєприпасів, розташований у Пречистівці Донецької області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

