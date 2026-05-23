Про це пише міноборони Росії. Але без наслідків атака не минулася.

Що відомо про атаку на Росію?

Сили "певео" з 20:00 22 травня до 7:00 23 травня нібито перехопили та знищили 348 безпілотників над російськими регіонами та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Через атаку закривали низку аеропортів, зокрема у Нижньому Новгороді, Сочі, Ярославлі, Владикавказі, Грозному, Чебоксарах, Казані, Іжевську, Пермі, а це московські "Домодєдово" та "Шереметьєво".

БпЛА фіксували, зокрема, у небі над Тульською областю "знищили" 2 БпЛА. Постраждалих нібито немає, а руйнувань будівель та інфраструктури не зафіксовано.

У Калузькій області теж було неспокійно. Туди завітали 5 БпЛА, їх фіксували над територіями Малоярославецького, Борівського та Таруського муніципальних округів. Традиційно у російських звітах, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.

Окрім того, під час "відбиття" повітряної атаки на Ростовську область дрони збивали в Матвєєво-Курганському та Тарасівському районах.

Ще один безпілотник "знищили" у Воронезькій області.

А в Анапі уламки безпілотника пошкодили господарські будівлі. Фрагменти впали на території приватного домоволодіння у хуторі Весела Гора.

Аж 11 БпЛА вночі фіксували над територією Рязанського регіону. Уламки впали на територію промислового об'єкта. Триває ліквідація наслідків.

А от у Новоросійську уламки пошкодили скління у двох багатоквартирних будинках, постраждали нібито 2 людей, які перебували на відкритому просторі. Наразі у місті горить нафтовий термінал "Грушова" – найбільше нафтосховище на Кавказі загальною місткістю близько 1,2 мільйона тонн.

Місцева влада стверджує, що зайнялися кілька технічних та адміністративних будівель. Також фрагменти впали на території паливного термінала.

Москва теж цієї ночі не спала. Туди направлявся десяток дронів.