Удары нанесли по учебно-производственному комплексу, где оккупанты готовили операторов БпЛА и специалистов для российских сил специального назначения. Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об атаке?

Украинские Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины провели масштабную операцию против российских спецподразделений на временно оккупированной территории Донецкой области.

Мишенью стал учебно-производственный комплекс 78 мотострелкового полка специального назначения "Север-Ахмат" имени Ахмата Кадырова, который действует в составе 42 дивизии российской армии. Операция получила название "Снег Ахмата".

По имеющейся информации, в ночь на 20 мая подразделения Сил беспилотных систем осуществили 11 спланированных ударов средствами middle strike с боевой частью весом 100 килограммов. Атаку координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем во взаимодействии с разведкой одного из оперативных центров СБС и СБУ.

Основной целью стал двухэтажный учебно-производственный комплекс площадью более 2400 квадратных метров во временно оккупированном Снежном.

По предварительным данным, на объекте осуществляли:

подготовку курсантов спецназначения;

обучение операторов беспилотников;

сборку БпЛА;

подготовку боевых частей для дронов.

Также сообщается, что в подвальных помещениях комплекса хранился боекомплект, детонация которого значительно усилила последствия удара.

В Снежном поразили центр подготовки операторов БпЛА "Ахмата"

По предварительной информации, подтверждена ликвидация 65 курсантов подразделения "Север-Ахмат". Кроме того, сообщается о гибели начальника центра подготовки с позывным "Бурый", которого называют представителем российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Информация о количестве раненых пока уточняется. Источники сообщают, что данные собирают через российские больницы на оккупированных территориях.

По данным источников, центр в Снежном был одним из трех подобных объектов, которые россияне создали на временно оккупированных территориях для подготовки операторов дронов и бойцов специального назначения. После удара, как утверждается, функционировать продолжают еще два таких центра.

Что известно о "Север-Ахмат"?

Подразделение "Север-Ахмат" является одним из формирований, связанных с чеченскими силами, подконтрольными главе Чечни Рамзану Кадырову.

Их Россия активно использует как в штурмовых действиях, так и для охраны тыловых районов и работы с беспилотными системами.

В последнее время российская армия значительно наращивает подготовку операторов БпЛА на оккупированных территориях Украины, пытаясь компенсировать большие потери на фронте и повысить эффективность ударных дронов.

Операция "Снег Ахмата" показывает изменение подхода украинских сил к поражению российской военной инфраструктуры. В фокусе все чаще оказываются: