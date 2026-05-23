Також під обмеженнями відтепер частина тіньового флоту Росії. Про це 23 травня повідомили на сайті Офісу Президента.

Дивіться також У розвідці Європи сказали, який крок Путіна створив би серйозні труднощі для України

Проти кого тепер діють санкції?

До першого пакету санкцій увійшли 127 російських військових. Вони причетні до ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Зокрема, йдеться про командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії.

За даними ОП, ці російські командири віддавали накази запустити понад 4 100 крилатих ракет Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал". Били вони ними, зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року та по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада 2025 року. Внаслідок останнього удару загинули 38 людей, а тому числі 8 дітей.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Також під санкції потрапили причетні до атак авіабомбами ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю у 2022 році.

Крім того, обмеження РНБО накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ Росії. За даними ОП, вони понад 1 100 разів тероризували Україну ракетами "Іскандер-К" та балістичними "Іскандер-М".

Під ударами "Іскандерів" були:

критична та цивільна інфраструктура по всій Україні,

кафе-магазин в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року. Тоді загинуло 59 людей,

центр Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків,

центр Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей та постраждали 78.

У другому санкційному пакеті тепер 29 цивільних торгових суден. Офіс Президента заявив, що їх Росія використовує для перевезення зброї, боєприпасів, військової техніки та окупантів.

Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій,

– йдеться у повідомленні.

Раніше президент Зеленський анонсував не лише юридичні санкції проти ворога, а й далекобійні.

Санкції проти Росії: останні новини

До слова, Росія продовжує ігнорувати та обходити санкції Євросоюзу через треті країни. Зокрема, вона отримує європейське обладнання для військового виробництва. Постачання відбувається через Гонконг, держави Центральної Азії та Кавказ.

Саме тому Україна закликає ЄС посилити протидію обходу санкцій та внести у 21-й санкційний пакет більше країн та товарів.