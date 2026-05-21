Через які країни до Росії можуть потрапляти підсанкційні товари?

Україна відстежує потоки підсанкційних товарів через Гонконг, а також спостерігає значну активізацію експорту верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) через Центральну Азію та Кавказ. Про це 24 Каналу відомо з коментаря уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

За наведеними Владиславом Власюком даними, через Гонконг з січня 2024 року до лютого 2025 року в Росію відбулося постачання товарів щонайменше на 47 мільйонів євро. Серед експортованого в обхід санкцій виявили:

телекомунікаційне обладнання;

генератори сигналів;

осцилографи;

електронні компоненти, що використовують у військових системах зв'язку, засобах радіоелектроенної боротьби (РЕБ), навігації та виробництві електроніки.

Водночас уповноважений з питань санкційної політики відзначає істотне зростання постачань верстатів ЧПК із ЄС до Узбекистану та Казахстану, яке відбулося після початку повномасштабної війни Росії проти України. До прикладу, в Узбекистан із Європи завезли на 700% більше верстатів, а до Казахстану – майже на 480%.

Зауважте! У попередні роки Узбекистан вже експортував до Росії верстати з ЧПК європейського виробництва на понад 1,4 мільйона євро.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Існує достатньо підстав вважати, що частина цієї продукції надалі потрапляє до Росії, попри кроки, які здійснюють уряди окремих держав для посилення контролю. Наявні механізми контролю та запобігання реекспорту наразі залишаються недостатніми.

Аби посилити контроль за виконанням санкцій проти Росії, Україна співпрацює з Європейським Союзом.

Що пропонує Україна?

Як розповів Владислав Власюк, Україна закликає Європейський Союз ширше застосовувати механізм протидії обходу санкцій через треті країни (anti-circumvention tool). Зокрема, не тільки щодо товарів, а й щодо окремих юрисдикцій.

Прикладом успішної роботи механізму уповноважений називає кейс Киргизстану, проти якого в межах 20-го пакета санкцій ЄС запровадив прямі обмеження через ризики реекспорту товарів до Росії.

У відповідь на це Киргизстан ухвалив рішення припинити діяльність 50 юридичних осіб, залучених в операціях із підвищеними санкційними ризиками.

Це демонструє, що механізм працює і стимулює країни-транзитери посилювати контроль за експортом та фінансовими операціями,

– наголошує Владислав Власюк.

Запобігти обходу Росією обмежень може подальше розширення переліку товарних позицій і країн у новому 21-му пакеті санкцій ЄС. Нині представники України продовжують працювати над цим питанням із європейськими партнерами.

Масштабні схеми обходу санкцій, які викрили останнім часом

Росія отримувала військові технології з Європи через німецьку компанію – Global Trade, чиїм координатором у закупівлях виступала російська компанія "Коловрат" (також працювала під назвою Siderius). За даними слідства, працівники російської фірми замовляли товари в Європейському Союзі від імені німецької компанії: мікроконтролери, датчики, перетворювачі, кулькові підшипники, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Товари спочатку експортували з ЄС до Туреччини, а звідти доставляли до Росії.

Німецькі правоохоронці викрили схему обходу санкцій та заарештували 39-річного бізнесмена, якого підозрюють в організації контрабандної операції. Якщо провину затриманого доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Росія експортувала до ЄС деревину на понад 1,5 мільярда євро в обхід санкцій, накладених у 2022 році. За даними розслідування британської неурядової організації Earthsight, третіми країнами-посередниками виступали Казахстан, Китай і Туреччина. Йдеться про нелегальну фанеру, яку, ймовірно, купували усі 27 країн-членів ЄС, а найбільше – Польща, Німеччина, Португалія, Естонія, Іспанія та Італія.

Одну з найбільших схем експорту автомобілів до Росії викрили в Польщі. Податківці країни виявили, що місцева компанія під керівництвом громадян Білорусі в обхід санкцій продавала елітні авто відомих виробників, як-от Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lamborghini, Porsche.

У межах схеми впродовж 2022 – 2023 років учасники купували дорогі автомобілі в Західній Європі, а потім експортували їх до Росії. Постачання виконували через Польщу, Литву та Білорусь. У схемі фігурували 100 автомобілів загальною вартістю понад 49 мільйонів злотих. За порушення санкцій компанію оштрафували на 20 мільйонів злотих.

Які наслідки для України?