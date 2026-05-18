У центрі схеми перебувала компанія Global Trade з німецького Любека. До війни вона відкрито працювала з Росією, але після повнмасштабного вторгнення стала частиною мережі з обходу санкцій. Про це пише Politico.

Як Росія таємно отримувала військові технології з Європи?

Ключову роль відігравала російська компанія "Коловрат" (Siderius), яка перебуває під санкціями США.

"Коловрат" була не просто клієнтом Global Trade, а фактичним координатором мережі закупівель для російської промисловості, зокрема для структур, пов'язаних з оборонною сферою.

Керівником Global Trade у березні 2022 року став 39-річний Нікіта С. За даними справи, він одночасно працював і на німецьку, і на російську компанії. Це дозволяло проводити закупівлі, платежі та доставку товарів під виглядом звичайного європейського бізнесу.

Слідчі встановили, що працівники російської компанії мали доступ до електронної пошти Global Trade та від імені німецької фірми замовляли товари по всій Європі. Тим часом постачальники вважали, що співпрацюють зі звичайною компанією з Німеччини.

Серед товарів були мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, кулькові підшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання.

Окремо ці товари не завжди викликали підозри. Але слідчі зазначають: значна частина продукції належала до товарів подвійного призначення. У деяких випадках правоохоронці простежили, що обладнання потрапляло до російських структур, пов'язаних із військовою промисловістю та ядерними дослідженнями.

У схемі обходу санкцій з'являється Туреччина

Після посилення санкцій прямі поставки до Росії стали складнішими. Тому мережа почала використовувати Туреччину як транзитну країну.

За даними слідства, товари спочатку експортували з ЄС до Туреччини, а звідти переправляли до Росії. Іноді між відправленням із Європи та ввезенням у Росію проходило лише 5 – 10 днів.

Ключову роль у схемі, як вважають правоохоронці, відігравала турецька компанія MR Global. Формально вона виступала отримувачем вантажів, але фактично була транзитним пунктом. Також у схемі використовували німецькі фірми-прокладки.

У внутрішньому листуванні фігурували прямі інструкції: "Жодних згадок про Росію"; "Приберіть усі документи з коробок перед відправкою"; "Потрібен інший отримувач – Туреччина підходить".

За оцінками прокуратури, через мережу здійснили близько 16 тисяч поставок на понад 30 мільйонів євро.

Схему вдалося викрити після того, як Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) отримала доступ до внутрішніх документів російської компанії "Коловрат". Розвідка передала матеріали прокуратурі, після чого слідчі змогли відстежити маршрути поставок, фінансові перекази та російські імпортні дані.

У травні 2026 року Нікіту С. затримали в Любеку. Після цього правоохоронці провели серію обшуків. Під вартою наразі перебувають кілька осіб. Їх підозрюють у систематичному обході санкцій, порушенні експортного контролю та участі в організованій мережі постачання технологій до Росії.

Слідчі вважають, що викрита схема не була поодинокою. У документах BND згадується ще одна російська компанія – Rokem Services. За даними розвідки, вона намагалася отримати санкційне обладнання через посередників, серед яких були Global Trade, турецькі структури та "Коловрат".

У BND зазначили, що йшлося про обладнання для установок опріснення морської води, яке може використовуватися і у військових цілях – зокрема на атомних підводних човнах.

У німецькій митній службі заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України боротьба з обходом санкцій через треті країни стала одним із головних напрямків роботи.

Як Кремлю вдається обходити західні санкції?

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Захід запровадив проти Росії санкції, щоб обмежити доступ до критично важливих технологій для військово-промислового комплексу. Однак російські підприємства навчилися обходити ці обмеження. Розслідування InformNapalm показало кілька основних схем.

Найпоширеніший спосіб – використання третіх країн. Російські компанії купують підсанкційне обладнання через посередників в Індії, Китаї чи Туреччині.

Наприклад, російська компанія ЕМТ закуповувала європейське обладнання через індійську Park Controls & Communications, а оплату проводили через індійську філію Сбербанку. У документах індійська компанія вказувала себе кінцевим користувачем, хоча насправді техніку переправляли до Росії. Обладнання отримувала компанія "Зенит-Инвестпром" по'язана з Красногорським заводом імені Зверева – одним із ключових виробників прицілів, тепловізорів і лазерних систем для російської армії.

Ще одна схема – зміна назв брендів та обладнання у документах. У такий спосіб російські компанії приховують походження товарів. Наприклад, обладнання італійської компанії SAMS S.r.l. оформлювали як продукцію нібито турецької компанії OTASIS MACHINERY.

Також Росія активно використовує компанії-посередники, які формально не перебувають під санкціями.

В InformNapalm наголошують: викриття таких схем і контроль за постачанням стратегічних компонентів можуть серйозно ускладнити роботу російського військово-промислового комплексу та послабити армію окупантів.

Зверніть увагу! У ракетах і дронах, які Росія запускає по Україні, знаходять іноземні компоненти 2025 року виробництва. Це свідчить про те, що агресор й надалі знаходить способи отримувати західні технології в обхід обмежень.