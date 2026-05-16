14 травня Росія масовано вдарила по Києву ракетами, які виготовила у цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, США ворог просто не зміг би зробити ці снаряди. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Як Захід допомагає Росії вбивати українців?

За словами політика, більшість інших засобів ураження, якими росіяни б'ють по українських містах, теж містять західні компоненти.

Володимир Зеленський попередив, що зв'язки Росії зі світом, які допомагають їй вести війну, становлять загрозу не лише для України, а й для інших країн.

Якщо російська військова машина вистоїть, Москва може спрямувати агресію проти Європи та інших сусідів.

Президент нагадав, що Росія вже проявляла свою агресію в Сирії та країнах Африки.

Він також зазначив, що наразі російські сили значною мірою стримує українська оборона.

Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього,

– підсумував політик.

Раніше Зеленський розповів, що по 9-поверхівці у Києві влучила ракета Х-101. Попередній аналіз вказує, що ракета могла бути виготовлена у другому кварталі поточного року. На його думку, це означає, що Росія й надалі отримує потрібні деталі, техніку та ресурси для виробництва зброї в обхід міжнародних санкцій.

Нагадаємо, що внаслідок удару по 9-поверхівці у Дарницькому районі Києва загинули 24 людини, серед них три дівчинки – 12, 15 та 17 років.

У дронах Росії теж знайшли компоненти зі США, Європи та Японії

У російській зброї дедалі частіше знаходять сучасні західні компоненти, виготовлені вже у 2025 році. Про це заявляє уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Так, у російських дронах фіксують деталі з Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Також у безпілотниках виявили новий блок активації Transit Brd та компоненти компанії STMielectronics. Власюк зазначив, що це свідчить про те, що Росія й надалі знаходить способи отримувати західні технології в обхід обмежень.

Водночас санкції вже дають певний результат. За словами посадовця, у нових російських дронах майже не залишилося компонентів із Нідерландів, що може свідчити про ефективність санкцій та співпраці з партнерами.

Також він заявив, що у 2025 році санкції вже завдали Росії щонайменше 7 мільярдів доларів збитків. Україна та партнери зараз працюють над новими обмеженнями, зокрема для нафтової галузі та інфраструктури транспортування нафти.

За словами Власюка, головне завдання санкцій – перекрити Росії доступ до технологій для війни та зменшити доходи, якими вона фінансує агресію.

Раніше ГУР оприлюднило список із 66 одиниць іноземного обладнання, яке використовують підприємства російського ВПК. Це техніка німецького, японського, тайванського, австрійського та швейцарського виробництва. В українській розвідці пояснюють, що іноземні технології постачають Росії через треті країни, зокрема через недостатній контроль за кінцевим споживачем.