Кожен загиблий має свою історію життя мрії та рідних. Історії цих людей розповідає 24 Канал.

Хто загинув від російської атаки на Київ?

Унаслідок російського удару по Києву 14 травня загинуло 24 людини. Ворог зруйнував цілі житлові багатоповерхівки, пошкодив приватні будинки, АЗС, гаражі та автомобілі.

Розбір завалів та пошук людей тривав понад 28 годин.

Серед загиблих 2 дітей – дві рідні сестри Любава і Віра. Їх батько – Євген "Рижий" Яковлєв – загинув на війну, захищаючи країну від російських загарбників в Серебрянському лісі.

Разом з татом та бабусею загинула 15-річна дівчинка Марія.

Через російський удар скінчилося життя також двох працівників "Нової пошти" – Дмитра Павелка та Дмитра Лепського. Вони були операторами відділення №257 та №52 відповідно. Дмитро Лепський загинув разом зі своєю дружиною Світланою.



Світлана Лепська була педагогом-організатором у Спеціалізованій школі №44 / Спеціалізована школа №44 у Києві

23-річний Павелко був відомий зокрема як дреґ-артистка Містік Ґраймс. Друзі згадують його як неймовірно творчу, заряджену та світлу людину.

Однокласники Дмитра у коментарі для "УП.Життя" розповіли, що він був дуже талановитим і відданим творчості.



Містік Ґреймс (Дмитро Павелко) / moi.hysterique / Instagram

Серед жертв атаки також Світлана Опришко родом з Гадяча на Полтавщині, вчителька англійської мови Марина Гоменюк та її хлопець флорболіст Юрій Орлов. Він забив найбільше голів у чемпіонаті України в сезоні 2022 – 2023 років. Поза спортом він працював реабілітологом.

Марина Гоменюк викладала у одному з навчальних центрів Helen Doron.

Марина була справжнім поліглотом і надзвичайно професійним викладачем. Вона глибоко любила мови, постійно навчалася, розвивалася і щедро ділилася своїми знаннями з дітьми. Для своїх учнів вона була не просто вчителем – вона була людиною, яка надихала, підтримувала і вірила в кожну дитину,

– написали на сторінці закладу.

Російський удар забрав життя виховательки Світлани Москалішиної. За словами однієї з матерей, діти її обожнювали. Разом з жінкою загинула її онука – 15-річна Марія.

14 травня, на жаль, стало останнім днем життя також для Галини Релік, керівника ресторану Івана Могильного, тамтешнього флориста Іван Носко, подружжя Аліни та Дмитра Будвінових, Ольги Карпук, Світлани Жук, Сергія Петровського і касирки Зої Петровської.



Іван Могильний / it.red1 / Instagram

