Жінка від отриманих травм померла у лікарні 28 квітня. Про це повідомили представники Асоціації родин захисників "Азовсталі" та речник територіального управління ДБР у місті Полтава Олександр Білка.

Які деталі трагічної ДТП в Харкові відомі?

Представники асоціації повідомили, що Тетяна Потапова, мати полоненого захисника Маріуполя та Азовсталі, загинула 28 квітня у реанімації від тяжких травм, отриманих унаслідок ДТП .

Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї спільноти родин полонених, які щодня живуть у болі, очікуванні та боротьбі за своїх найдорожчих,

– зазначили в асоціації.

Сестра Тетяни Олена у коментарі виданню KHARKIV Today уточнила, що аварія сталась коли жінка йшла на роботу – між 9 та 10 годинами ранку. Мати захисника переходила дорогу на регульованому пішохідному переході біля Будинку друку, тоді як водій службового білого позашляховика здійснив наїзд.

За нашою інформацією, він (водій – 24 Канал) є діючим співробітником СБУ. Він не поїхав з місця ДТП та каже, що викликав швидку. Але травми у сестри дуже важкі і ми хочемо зрозуміти, що сталося того ранку,

– додала Олена.

Хто є винуватцем ДТП?

У коментарі 24 Каналу речник територіального управління ДБР у місті Полтава Олександр Білка підтвердив, що за кермом автівки перебував місцевий правоохоронець. Одразу після аварії потерпілу із численними травмами було доставлено до лікарні.

Речник теруправління ДБР додав, що попередньо було встановлено, що водій був тверезим.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил керування транспортним засобом, яке призвело до травмування чи загибелі потерпілого.

Наразі триває весь комплекс необхідних слідчих дій та призначені відповідні експертизи,

– повідомив речник.

Які останні ДТП стались в Україні?

12 квітня у Подільському районі Києва водій Range Rover не впорався з керуванням та врізався у припарковані автомобілі. Пасажиром у автівці був відомий український актор Тарас Цимбалюк. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

В лютому у Львові стався інцидент за участі водія приватної швидкої допомоги. Чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, збив 10-річну дівчинку. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

На Рівненщині легковик, за кермом якого був 38-річний військовослужбовець ДПСУ, зіткнувся із вантажівкою DAF. Унаслідок зіткнення загинула 42-річна пасажирка легкової автівки.