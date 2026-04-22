Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Які деталі справи?

Майор ТЦК спільно із військовослужбовцями підрозділу охорони та групою рекрутингу здійснив перевищення службових повноважень.

Під виглядом мобілізаційних заходів військовослужбовці незаконно ввірвались на приватну територію і, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України, побили цивільних громадян. Також працівники ТЦК погрожували зброєю, намагаючись отримати зізнання причетності до торгівлі наркотиками.

Далі зловмисники силоміць привезли до ТЦК двох потерпілих – їх били та залякували застосувати зброю. За даними ДБР, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати відмову від законного права на відстрочку від мобілізації.

Наразі правоохоронці ДБР уже повідомили про підозру групі військовослужбовців ТЦК одного з районних ТЦК у Харкові та їхнім спільникам.

Притягнення до відповідальності військовослужбовців і посадовців, які перевищують владу та порушують права людини, є одним із ключових пріоритетів роботи ДБР, особливо в умовах воєнного стану,

– наголосили у бюро.

