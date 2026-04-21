Співробітники місцевого ТЦК входили в це ОЗУ. Деталі навели в СБУ.

Що відомо про затримання ТЦК в Одесі та злочинну схему?

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні коштів. Їм сприяли Головнокомандувач Збройних Сил України та керівництво Сухопутних військ.

Нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі. За матеріалами справи, "вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультивені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць,

Затримані військові ТЦК / Фото прокуратури

Окрім цього, там навели такі дані:

Зловмисники діяли за наводкою мешканця Одещини, який проходив службу в ТЦК. Той підшукував потенційних жертв, дізнавався, скільки в них грошей і куди вони їздять.

Потерпілих відстежували і нападали на них просто посеред вулиці або на дорогах.

Для рейдів використовували два службових мультивени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою.

Яке покарання чекає на ТЦК в Одесі?

Наразі всім затриманим готують повідомлення про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.