Сотрудники местного ТЦК входили в эту ОПГ. Детали привели в СБУ.

Что известно?

СБУ и Нацполиция задержали в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве средств.

Главное управление внутренней безопасности СБУ и Национальная полиция при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и руководства Сухопутных войск нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Как установило расследование, фигуранты требовали деньги с людей. В случае отказа – совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме. По материалам дела, "выбивание" средств происходили прямо в служебном мультивене ТЦК, к которому потерпевших затягивали силой.