Проблему можно решить обращением в ТЦК, однако иногда дело доходит до административного суда. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян.

Почему украинцев могут поставить на учет в "чужом" ТЦК?

Юристы отмечают, что пребывание не по месту фактической регистрации является нарушением правил ведения воинского учета.

Чаще всего проблема возникает после автоматического обновления данных в государственных реестрах или из-за неполной информации в системе "Оберіг".

Один из пользователей портала "Юристи.UA" рассказал, что после достижения 25-летнего возраста приложение "Резерв+" автоматически привязал его к Счастьенскому районному ТЦК, хотя всю жизнь он состоял на учете в Киеве и имел соответствующие документы. Кроме этого, в расширенных данных реестра не отобразились сведения об образовании и водительское удостоверение, хотя в приложении "Дія" эти документы были доступны.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что сначала стоит исключить технический сбой и попробовать подать официальное обращение в ТЦК, где человек фактически состоял на учете.

По его словам, проблема может быть связана с тем, что данные вообще не попали в электронный реестр, из-за чего система автоматически определила другой центр комплектования по возрасту или техническим параметрам.

К сожалению, сомневаюсь, что Вам удастся решить вопрос с учетом через техподдержку. Итак, скорее всего, Ваши данные были изначально отсутствуют в реестре и поэтому Вас автоматически поставили на учет призывников в Счастьенском ТЦК. Поэтому советую начинать с обращения в Киевский ТЦК, в котором Вы находились на учете согласно временному удостоверению. К обращению необходимо приложить документы, в которых содержится вся необходимая информация,

– объяснил Айвазян.

Что делать, если проблему не решили?

Юрист советует сначала направить письменные обращения в оба ТЦК – того, где человек фактически находился на учете, и того, к которому его автоматически привязала система.

Если ни один из них не внесет изменения, тогда возможны два варианта: лично становиться на учет или обращаться в административный суд.

Вам придется подавать иск в административный суд и обжаловать действия ТЦК. Нужно будет определить, какого именно ТЦК, после получения официальных ответов. Минус этого варианта в том, что процедура может длиться несколько месяцев,

– отметил адвокат.

Как стать на учет в ТЦК?

В Украине упростили процедуру постановки на воинский учет для отдельных категорий граждан. Теперь это можно сделать онлайн через приложение "Резерв+" без личного визита в ТЦК.

Услуга доступна даже для украинцев, которые находятся за рубежом. В Министерстве обороны объяснили, что новая функция действует только для тех граждан, которые становятся на воинский учет впервые.

Воспользоваться онлайн-услугой могут:

юноши 2009 года рождения – до 31 июля;

мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, которые ранее не состояли на воинском учете;

граждане, которые имеют биометрический паспорт или другой цифровой документ.

В то же время граждане, которые уже были сняты с учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.

Для постановки нужно установить или обновить приложение "Резерв+", пройти авторизацию и выбрать функцию "Встать на учет". После подачи заявки система автоматически обрабатывает данные пользователя.

Если процедура прошла успешно, в приложении появляется электронный документ с соответствующим статусом. Для граждан в возрасте от 17 до 24 лет будет отображаться статус "На учете", а для мужчин от 25 до 59 лет – "Военнообязанный".