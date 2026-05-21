В то же время существуют отдельные законные основания, которые позволяют оформить отсрочку или бронирование. Об этом рассказал юрист Сергей Богун на портале "Юристы.ua".

Как работает отсрочка после контракта?

После завершения службы в Вооруженных силах Украины военнослужащий возвращается к статусу военнообязанного и может быть снова мобилизован, если не имеет оснований для отсрочки.

Сергей Богун отметил, что контракт, заключенный во время военного положения, имеет определенный срок и может завершаться без автоматического продления.

В отличие от тех, кто подписывал контракты до полномасштабного вторжения, ваша служба не продолжается автоматически до конца войны. Однако после демобилизации вы переходите в статус военнообязанного, а поскольку вам уже исполнилось 25 лет, вы сразу подпадаете под мобилизационный возраст, поэтому для гражданской жизни понадобится официальная отсрочка,

– подчеркнул Богун.

Какие есть законные основания для отсрочки после завершения контракта?

По словам юриста, существует несколько законных механизмов, которые позволяют оформить отсрочку после завершения службы.

"Весной 2026 года заработали нормы об отсрочке на 12 месяцев для тех, кто подписывал контракт в возрасте 18 – 25 лет, хотя на практике ТЦК иногда трактуют это только для однолетних контрактов. Кроме того, сейчас активно внедряется обновленная формула, по которой срок отсрочки будет зависеть от продолжительности пребывания на фронте, где один месяц боевых действий может давать до трех месяцев гарантированного покоя в запасе", – объяснил эксперт Богун.

Еще одним вариантом, по словам Богуна, является получение образования на дневной или дуальной форме обучения, что может дать право на отсрочку.

"Для получения отсрочки поступать нужно в заведение профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования, строго следуя принципу последовательности. Это означает, что ваш новый образовательный уровень должен быть выше того, который вы уже получили ранее", – добавил он.

Также он отметил, что после трудоустройства на критически важное предприятие возможно бронирование работника.

"После увольнения в запас вы можете устроиться на работу на предприятие, которое признано критически важным для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или работает на оборонно-промышленный комплекс. Такое предприятие имеет право официально забронировать вас" – сказал юрист.

Отдельно Богун напомнил, что право на отсрочку также могут иметь мужчины, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывают ребенка или осуществляют постоянный уход за больными родственниками.

Кто еще имеет право на отсрочку?

В Украине закон определяет ряд категорий граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Кроме бывших военных, завершивших контракт с ВСУ, ее могут получить и другие группы военнообязанных.

К основным основаниям для отсрочки относятся следующие категории:

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по заключению ВВК;

граждане, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки или те, кто самостоятельно воспитывает ребенка;

лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью;

опекуны детей-сирот и законные представители несовершеннолетних;

студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший уровень образования;

работники критически важных предприятий, которые подлежат бронированию.

Отдельно право на отсрочку могут иметь граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате боевых действий. Все основания подтверждаются официальными документами и регулируются законом о мобилизации.