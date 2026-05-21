Проблему можна вирішити зверненням до ТЦК, однак інколи справа доходить до адміністративного суду. Про це розповів адвокат Юрій Айвазян.

Чому українців можуть поставити на облік у "чужому" ТЦК?

Юристи зазначають, що перебування не за місцем фактичної реєстрації є порушенням правил ведення військового обліку.

Найчастіше проблема виникає після автоматичного оновлення даних у державних реєстрах або через неповну інформацію в системі "Оберіг".

Один із користувачів порталу "Юристи.UA" розповів, що після досягнення 25-річного віку застосунок "Резерв+" автоматично прив’язав його до Щастинського районного ТЦК, хоча все життя він перебував на обліку в Києві та мав відповідні документи. Крім цього, у розширених даних реєстру не відобразилися відомості про освіту та водійське посвідчення, хоча в застосунку "Дія" ці документи були доступні.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що спочатку варто виключити технічний збій та спробувати подати офіційне звернення до ТЦК, де людина фактично перебувала на обліку.

За його словами, проблема може бути пов’язана з тим, що дані взагалі не потрапили до електронного реєстру, через що система автоматично визначила інший центр комплектування за віком або технічними параметрами.

На жаль, маю сумніви, що Вам вдасться розв'язувати питання з обліком через техпідтримку. Отже, скорше за все, Ваші дані були з самого початку відсутні у реєстрі й тому Вас автоматично поставили на облік призовників у Щастинському ТЦК. Тому раджу починати зі звернення до Київського ТЦК, у якому Ви перебували на обліку згідно з тимчасовим посвідченням. До звернення необхідно додати документи, в яких міститься вся необхідна інформація,

– пояснив Айвазян.

Що робити, якщо проблему не вирішили?

Юрист радить спершу направити письмові звернення до обох ТЦК – того, де людина фактично перебувала на обліку, і того, до якого її автоматично прив’язала система.

Якщо жоден із них не внесе зміни, тоді можливі два варіанти: особисто ставати на облік або звертатися до адміністративного суду.

Вам доведеться подавати позов до адміністративного суду та оскаржувати дії ТЦК. Потрібно буде визначити, якого саме ТЦК, після отримання офіційних відповідей. Мінус цього варіанту у тому, що процедура може тривати кілька місяців,

– наголосив адвокат.

Як стати на облік у ТЦК?

В Україні спростили процедуру постановки на військовий облік для окремих категорій громадян. Тепер це можна зробити онлайн через застосунок "Резерв+" без особистого візиту до ТЦК.

Послуга доступна навіть для українців, які перебувають за кордоном. У Міністерстві оборони пояснили, що нова функція діє лише для тих громадян, які стають на військовий облік уперше.

Скористатися онлайн-послугою можуть:

юнаки 2009 року народження – до 31 липня;

чоловіки віком від 18 до 59 років, які раніше не перебували на військовому обліку;

громадяни, які мають біометричний паспорт або інший цифровий документ.

Водночас громадяни, які вже були зняті з обліку, а також жінки повинні звертатися до ТЦК та СП особисто.

Для постановки потрібно встановити або оновити застосунок "Резерв+", пройти авторизацію та обрати функцію "Стати на облік". Після подання заявки система автоматично обробляє дані користувача.

Якщо процедура пройшла успішно, у застосунку з’являється електронний документ із відповідним статусом. Для громадян віком від 17 до 24 років відображатиметься статус "На обліку", а для чоловіків від 25 до 59 років – "Військовозобов’язаний".