Під постановку на онлайн облік потрапляють лише певні категорії громадян України. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Як стати на військовий облік онлайн?
Онлайн-послуга доступна лише для тих, хто стає на облік уперше. Особи, зняті з обліку, а також жінки мають звертатися до ТЦК та СП особисто.
Щоб стати на облік у Резерв+, необхідно встановити або оновити застосунок, авторизуватися, обрати функцію "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту. Після цього у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "На обліку" – для громадян 17 – 24 років або "Військовозобов'язаний" – для чоловіків 25 – 59 років.
Зазначається, що нова функція дозволяє швидко стати на військовий облік без медогляду та паперових документів, зробити це з будь-якої точки світу, а також зменшити навантаження на ТЦК та СП.
Хто може скористатися функцією постановки на військовий облік онлайн?
Сервіс спрощує процедуру для призовників і військовозобов'язаних, дозволяючи уникнути поїздок, черг і паперової тяганини. Онлайн-постановка на облік доступна для юнаків 2009 року народження – до 31 липня.
Також скористатися сервісом можуть чоловіки віком від 18 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за межами України. Проте, вони мають не перебувати на військовому обліку та мають біометричні документи – ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
Які ще функції можуть бути доступні у Резерв+?
В Україні спростили оформлення відстрочок від мобілізації, більшість з яких тепер можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ або в ЦНАПах. Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.
Територіальні центри комплектування можуть перейти на електронний формат оповіщення про призов, зменшуючи кількість паперових повісток. Електронні повістки можуть з'явитися в додатку Резерв+, що є електронним кабінетом військовозобов'язаного.
У застосунку Резерв+ з'явилися нові сповіщення. Користувачі можуть увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою, яке має інформативний характер і не є врученням повістки.