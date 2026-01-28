Під постановку на онлайн облік потрапляють лише певні категорії громадян України. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як стати на військовий облік онлайн?

Онлайн-послуга доступна лише для тих, хто стає на облік уперше. Особи, зняті з обліку, а також жінки мають звертатися до ТЦК та СП особисто.

Щоб стати на облік у Резерв+, необхідно встановити або оновити застосунок, авторизуватися, обрати функцію "Стати на облік" і дочекатися автоматичного опрацювання запиту. Після цього у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "На обліку" – для громадян 17 – 24 років або "Військовозобов'язаний" – для чоловіків 25 – 59 років.

Зазначається, що нова функція дозволяє швидко стати на військовий облік без медогляду та паперових документів, зробити це з будь-якої точки світу, а також зменшити навантаження на ТЦК та СП.

Хто може скористатися функцією постановки на військовий облік онлайн?

Сервіс спрощує процедуру для призовників і військовозобов'язаних, дозволяючи уникнути поїздок, черг і паперової тяганини. Онлайн-постановка на облік доступна для юнаків 2009 року народження – до 31 липня.

Також скористатися сервісом можуть чоловіки віком від 18 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за межами України. Проте, вони мають не перебувати на військовому обліку та мають біометричні документи – ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Які ще функції можуть бути доступні у Резерв+?