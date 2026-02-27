Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.
Скільки мобілізує осіб Україна та Росія?
Зеленський зауважив, що українські військові втомилися, ротацій на фронті – замало.
Ми мобілізуємо 30 – 34 тисячі бійців на місяць. Дефіцит людей серйозний і він продовжується не один рік,
– зазначив президент.
Щодо Росії, то у неї мобілізованих за місяць приблизно на 10 тисяч більше.
До слова, днями Зеленський заявив, що Росія поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, використовуючи, зокрема, штучний інтелект. Водночас він визнав, що наразі є чимало проблем із роботою ТЦК.
Як Росія поповнює лави мобілізованих?
У Росії останнім часом почалося полювання на студентів. Їм обіцяють не фронт, а "золоті гори" – тилову роботу на безпілотниках та мільйонні виплати. Але насправді відправляють на передову.
При цьому на 5 рік повномасштабного вторгнення Кремль досі не оголосив загальну мобілізацію. Зате придумує різні варіанти "заохочування" та вдається до погроз. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це свідчить про реальні проблеми з набором людей до окупаційних військ.
Окрема група осіб, які потрапляють на фронт, – це строковики. Зокрема, нещодавно партизани "Атеш" встановили, що у Криму їх відправляють на війну, підробляючи підписи.