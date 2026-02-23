Подібні випадки не поодинокі та формують цілу систему. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про дії командирів у Криму?

Агент руху з однієї з частин 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, дислокованої на півострові, заявив про системну практику незаконного переведення строковиків на контракт. За його словами, йдеться не про поодинокі випадки, а про відпрацьовану схему, що діє по всій бригаді та інших підрозділах у Криму.

Спершу військових намагаються переконати – обіцяють підвищені виплати, пільги та "безпечну" службу. Якщо ті відмовляються, починаються погрози: відправлення до штрафних підрозділів, у піхоту на передову або створення нестерпних умов служби. У разі подальшої відмови підписи в документах просто підробляють.

Я бачив, як старшина ставив підписи одразу за кількох солдатів. Один і той самий почерк у всіх паперах. Про це вони дізналися вже тоді, коли отримали приписи на відправку в зону бойових дій,

– розповів агент.

За його даними, лише за останні два місяці в одній частині таким способом "оформили" понад 15 осіб. Подібна практика, як стверджують у русі, поширена і в інших підрозділах ЗС Росії на півострові.

Зазначається, що Росія відчуває гострий дефіцит особового складу, особливо в підрозділах морської піхоти, які зазнають значних втрат на передовій. Строковики залишаються найуразливішою категорією військових, яких найпростіше змусити до підписання контракту або оформити документи без їхнього відома.

Як Росія намагається подолати дефіцит людей в армії?