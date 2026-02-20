Чимало військових об'єктів Росії залишилися без зв'язку. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" в телеграмі.

Що відомо про диверсію?

За твердженням представників руху, внаслідок операції було знищено вежу зв'язку, яка використовувалася для передачі даних і координації силових структур Збройних сил Росії. У повідомленні зазначається, що в зоні дії вежі перебували 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотної авіації, військовий аеродром "Липецьк", а також 260-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

За заявою руху, знищення об'єкта могло призвести до перебоїв у передачі інформації та порушення стійкого зв'язку між підрозділами. Представники "АТЕШ" також стверджують, що подібні вежі забезпечують службові та резервні канали військового зв'язку. Підтвердження цієї інформації з боку російської влади наразі немає.

Партизани "Атеш" влаштували диверсію у Липецьку: дивіться відео

У русі також повідомили, що виконавець диверсії приєднався до організації після агітаційної кампанії, яку вона проводила в регіоні на початку року.

Що відомо про інші успішні диверсії на території Росії?