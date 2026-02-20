Чимало військових об'єктів Росії залишилися без зв'язку. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" в телеграмі.
Що відомо про диверсію?
За твердженням представників руху, внаслідок операції було знищено вежу зв'язку, яка використовувалася для передачі даних і координації силових структур Збройних сил Росії. У повідомленні зазначається, що в зоні дії вежі перебували 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотної авіації, військовий аеродром "Липецьк", а також 260-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).
За заявою руху, знищення об'єкта могло призвести до перебоїв у передачі інформації та порушення стійкого зв'язку між підрозділами. Представники "АТЕШ" також стверджують, що подібні вежі забезпечують службові та резервні канали військового зв'язку. Підтвердження цієї інформації з боку російської влади наразі немає.
Партизани "Атеш" влаштували диверсію у Липецьку: дивіться відео
У русі також повідомили, що виконавець диверсії приєднався до організації після агітаційної кампанії, яку вона проводила в регіоні на початку року.
Що відомо про інші успішні диверсії на території Росії?
Агенти "Атеш" вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі. Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.
Партизани здійснили диверсію на базі ремонту в Брянській області, засипавши цукор у паливний бак КАМАЗа з комплексом "Омут". Техніка мала вирушити для придушення українських засобів зв'язку, але диверсія зробила її легкою мішенню для дронів.
Раніше, партизанський рух "АТЕШ" пошкодив елементи системи зв'язку російських силових структур у Санкт-Петербурзі, що призвело до перебоїв у роботі. Диверсія відбулася поблизу об'єктів військового та оборонно-промислового призначення, впливаючи на управління та передачу даних.