Немало военных объектов России остались без связи. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в телеграмме.

Что известно о диверсии?

По утверждению представителей движения, в результате операции была уничтожена башня связи, которая использовалась для передачи данных и координации силовых структур Вооруженных сил России. В сообщении отмечается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотной авиации, военный аэродром "Липецк", а также 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

По заявлению движения, уничтожение объекта могло привести к перебоям в передаче информации и нарушению устойчивой связи между подразделениями. Представители "АТЕШ" также утверждают, что подобные башни обеспечивают служебные и резервные каналы военной связи. Подтверждения этой информации со стороны российских властей пока нет.

Партизаны "АТЕШ" устроили диверсию в Липецке: смотрите видео

В движении также сообщили, что исполнитель диверсии присоединился к организации после агитационной кампании, которую она проводила в регионе в начале года.

Что известно о других успешных диверсиях на территории России?