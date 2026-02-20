Немало военных объектов России остались без связи. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в телеграмме.
Что известно о диверсии?
По утверждению представителей движения, в результате операции была уничтожена башня связи, которая использовалась для передачи данных и координации силовых структур Вооруженных сил России. В сообщении отмечается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотной авиации, военный аэродром "Липецк", а также 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).
По заявлению движения, уничтожение объекта могло привести к перебоям в передаче информации и нарушению устойчивой связи между подразделениями. Представители "АТЕШ" также утверждают, что подобные башни обеспечивают служебные и резервные каналы военной связи. Подтверждения этой информации со стороны российских властей пока нет.
В движении также сообщили, что исполнитель диверсии присоединился к организации после агитационной кампании, которую она проводила в регионе в начале года.
Что известно о других успешных диверсиях на территории России?
Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.
Партизаны совершили диверсию на базе ремонта в Брянской области, засыпав сахар в топливный бак КАМАЗа с комплексом "Омут". Техника должна была отправиться для подавления украинских средств связи, но диверсия сделала ее легкой мишенью для дронов.
Ранее, партизанское движение "АТЕШ" повредило элементы системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге, что привело к перебоям в работе. Диверсия произошла вблизи объектов военного и оборонно-промышленного назначения, влияя на управление и передачу данных.