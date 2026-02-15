Так, агенты "Атеш" вывели из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80.

Что известно о диверсии "Атеш" в Орле?

ВЛ80 – это тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов.

Уничтоженный электровоз оккупанты использовали для перевозки техники, боеприпасов и горючего из тыла в приграничные районы России, чтобы усилить свои войска на Сумском направлении.

Удар по локомотиву нарушил логистику врага. Пока россияне будут искать замену, оружие и техника не смогут вовремя попасть на фронт.

