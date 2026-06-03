Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в эфире 24 Канала объяснила, что именно создало эту разительную разницу. По ее словам, новые условия на поле боя уже влияют и на логистику врага, и на способы его штурмов.

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Удары по логистике изменили условия для России

Разительная разница на фронте заметна в том, как Украина теперь работает по российскому обеспечению. Речь идет не только об ударах у переднего края, а о целой системе, которая затрагивает дороги на Донбассе, маршруты в Мариуполь, Крым и объекты в самой России. Из-за этого оккупантам становится сложнее подвозить людей, топливо и боеприпасы к подразделениям, которые еще пытаются наступать.

Есть front strike – это там, где наши беспилотники, бригады, которые держат линию фронта, работают по своему направлению. Плюс 5, иногда больше километров, они перекрывают территорию, которой может двигаться враг к нашим позициям,

– объяснила Кириенко.

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Ближе к фронту это срывает движение россиян к украинским позициям. Далее в глубине удары уже бьют по маршрутам, которые поддерживают всю систему обеспечения врага, в частности на донецких, крымских и мариупольских направлениях.

Есть middle strike – это когда мы уже бьем по донецким дорогам, по крымским, мариупольским. Это уже средний уровень поражения, где мы перебиваем их глобальную логистику,

– отметила военкор.

Еще глубже Украина работает по российским НПЗ и предприятиям военно-промышленного комплекса. Все эти уровни складываются в одну цель – создать такие условия, при которых российская армия не сможет нормально функционировать на украинской земле и получать ресурс для продолжения войны.

Килзона вместо колонн техники

Результат таких ударов на каждом участке ощущается по-разному. Там, где фронт насыщен российскими дронами, украинским бойцам сложно заходить на позиции, но такие же условия созданы и для оккупантов. Враг уже не может свободно подводить пехоту к рубежам, потому что над линией соприкосновения работает "малое небо" с дронов.

Если мы раньше, еще год назад, видели глобальные механизированные штурмы, когда ехали колонны техники, сейчас это настолько редкость, просто максимальная,

– отметила Кириенко.

Теперь россияне чаще действуют малыми группами и пытаются просачиваться между позициями. Так фронт перестал быть четкой линией, где с одной стороны стоят украинские подразделения, а с другой – российские. Из-за инфильтрации и постоянной работы дронов позиции могут оказываться вперемешку, а серая зона на картах не всегда означает, что там нет украинских военных.

Раньше у нас была постоянная линия фронта: здесь их позиции, здесь наши. Так уже не есть из-за дронов и из-за этой инфильтрации,

– объяснила военкорка.

Несмотря на огромную роль беспилотников, фронт не превратился в войну только одного средства поражения. В килзоне дроны первыми замечают движение и работают по одиночным целям, но когда россияне пытаются идти группами, к бою подключаются другие средства.

Когда идет группа российских солдат, начинает стрелять артиллерия, присоединяются дроны, их добивают,

– объяснила Кириенко.

Именно сочетание дронов, артиллерии и ударов по логистике создает для оккупантов новые условия.

Военкорка объяснила, как килзона из дронов перестроила фронт: смотрите видео

Из-за этого фронт стал менее линейным и гораздо сложнее. Результат зависит не от одного вида оружия, а от того, как подразделения сочетают разведку, дроны, артиллерию и удары по обеспечению врага.

Что известно о ситуации на фронте в начале июня 2026 года?

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Россияне ежедневно проводят там десятки штурмов, но май не принес им тех результатов, на которые они рассчитывали. В бригаде "Рубеж" отмечают, что противник и дальше давит малыми пехотными группами, пытается просачиваться между позициями и закрепляться на окраинах населенных пунктов, однако все чаще несет потери без заметного продвижения. Именно май там называют самым слабым для россиян по темпам продвижения за последние месяцы.

По состоянию на 3 июня 2026 года в ISW отмечают, что на большинстве участков фронта продолжаются тяжелые бои, но подтвержденного продвижения ни одна из сторон не показывает. Россияне продолжают давить на Сумщине, Купянском, Славянском, Константиновско-Дружковском и Александровском направлениях, однако украинские силы отвечают контратаками и ударами по местам скопления врага, пунктах управления беспилотниками и тыловых позициях. Это свидетельствует, что Россия сохраняет интенсивность штурмов, но все чаще без заметного тактического результата.

Высокая интенсивность боев прямо отражается на потерях российской армии. По данным Генштаба, только за сутки на 3 июня Россия потеряла еще 1 130 военных, а также танки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, сотни единиц автомобильной техники и большое количество беспилотников. Это показывает, что враг и дальше пытается давить числом, но платит за это очень высокую цену.

На Александровском направлении Силы обороны Украины постепенно возвращают территории, но уже по другой тактике, чем в предыдущие годы. Там продвижение идет не массированными штурмами, а небольшими специальными операциями с постоянным взаимодействием штурмовых групп, разведки, артиллерии и подразделений, которые сразу закрепляются на освобожденных позициях. В 110-й бригаде отмечают, что такой подход позволяет беречь личный состав и одновременно не дать россиянам приблизиться к важным логистическим маршрутам в сторону Запорожья.