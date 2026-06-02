Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач в эфире 24 Канала объяснил, как изменилась тактика на этом участке. Он отметил, что хорошие новости будут и дальше, но часть деталей пока не раскрывают из-за информационной тишины.

Как изменилась тактика наступления на Юге?

Возвращение территорий на Александровском направлении сейчас происходит совсем не так, как несколько лет назад. Основную работу выполняют специально подготовленные штурмовые подразделения, а остальные части обеспечивают им разведку, огневую поддержку и удержание освобожденных позиций. Это позволяет двигаться осторожнее и не тратить людей в лобовых атаках.

Нет такого, чтобы бросить много техники, бросить личный состав. Это маленькие спецоперации – по кусочку, по кусочку,

– объяснил Секач.

После продвижения штурмовиков другие подразделения заходят на участок, обустраивают позиции и держат закрепление. Такой подход особенно важен из-за российских дронов, которые остаются серьезной угрозой даже тогда, когда живая сила противника уже не имеет предыдущей активности.

Противник остается угрожающей силой не за счет живой силы, а за счет беспилотной составляющей,

– отметил военный.

Поэтому продвижение идет медленнее, но значительно продуманнее. Каждый шаг планируют так, чтобы сохранить личный состав и не дать россиянам использовать свою FPV-составляющую, "Ланцеты" и удары средней дальности.

Россияне хотят выйти к Покровскому

Александровское направление важно не только из-за возвращения территорий. Россияне пытаются выйти к Покровскому, потому что там проходит удобный путь в сторону Запорожья. Если оккупанты приблизятся к этой трассе, они смогут бить по ней дронами и усложнять украинскую логистику.

Эту угрозу понимают и командование, и подразделения на месте, поэтому россиян пытаются не допустить к важной дороге. Речь идет об удержании обороны в районах Гуляйполя, Покровского и выше по линии фронта.

Продвижение дальше будет. По всем территориям линии обороны фронта оно будет продолжаться, не только на Александровском направлении,

– отметил военный.

В то же время часть деталей пока не раскрывают из-за информационной тишины. Об освобожденных территориях должен сообщать Генеральный штаб, но сама тенденция на этом направлении остается положительной.

Что известно о ситуации на фронте в конце мая?

На юге россияне на отдельных участках отходят с части позиций, но это не означает, что они отказались от направления. По оценке Романа Свитана, из-за проблем с логистикой и удары украинских дронов враг на Запорожье переходит из наступательного режима в оборонительный, а часть резервов перебрасывает в Донецкую область. Именно поэтому нынешнее движение россиян на Юге скорее похоже на перегруппировку перед летней кампанией, чем на бегство.

В то же время Россия продолжает давить почти по всей линии боевого соприкосновения, но все чаще без значительных результатов. Оккупанты пытаются истощать украинскую оборону на Сумщине, Харьковщине, Купянском, Славянском, Краматорском и Покровском направлениях, тогда как ВСУ контратакуют и улучшают позиции на отдельных участках. Отдельно отмечалось, что блокирование российских Starlink ослабило управление вражескими силами и помогло Украине вернуть часть территорий.

На этом фоне Александр Сырский заявил, что украинские военные впервые с начала полномасштабной войны превзошли россиян по количеству наступательных действий в течение одних суток. По его словам, интенсивность российских атак в последнее время несколько снизилась, тогда как ВСУ активнее проводят контратаки и наступательные действия. В то же время он подчеркнул, что враг и дальше остается сильным, поэтому говорить о переломе еще рано.