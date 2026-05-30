Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что на Запорожском направлении Россия переходит от наступления к обороне. По его словам, часть резервов оккупанты перебрасывают в Донецкую область, где сейчас пытаются развивать давление.

Россияне отходят на Запорожском направлении

Свитан предостерег от слишком оптимистичных выводов относительно отхода российских войск на Юге. По его мнению, оккупанты не оставляют направление, а меняют подход к ведению боевых действий. Причиной стали проблемы с логистикой и растущее влияние украинских дронов, которые уже получают цели вблизи Азовского побережья.

К слову! На Запорожском и южном направлениях говорят о локальных успехах Сил обороны Украины, в частности в районе Степногорска и на Александровском направлении. Там продолжаются бои за вытеснение врага и возвращение позиций, а отдельные участки на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей называют важными для выравнивания линии фронта. Речь идет о попытке оттеснить россиян за естественные рубежи и сделать оборону более устойчивой.

Военный эксперт обратил внимание, что подвоз ресурсов на Запорожское направление для россиян становится все сложнее. В частности, путь от Ростова до Васильевки составляет около 500 километров, а значительная часть маршрутов находится под угрозой ударов.

Они сейчас переходят в оборонительный режим. То есть не сбежали в Ростов, а просто оттягиваются с наступательного режима в оборонительный,

– объяснил Свитан.

Часть сил россияне оставляют на подготовленных оборонительных позициях, а часть резервов перебрасывают на другие направления. В то же время он не исключил, что после накопления новых ресурсов оккупанты могут снова вернуться к более активным действиям на Запорожье.

Для них сейчас продолжается оперативная пауза в накоплении стратегических резервов под летнюю военную кампанию,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

По его словам, этот процесс может длиться еще несколько месяцев. Именно поэтому нынешний отход россиян стоит рассматривать как перегруппировку сил, а не как окончательный отказ от планов на этом направлении.

Донетчина становится главным направлением для российских резервов

Пока на Запорожском направлении россияне переходят к обороне, часть оперативно-тактических резервов они перебрасывают в Донецкую область. Свитан связывает это с тем, что именно там оккупанты сейчас видят больше шансов для продвижения.

Речь идет прежде всего о районах Покровска, Славянска и Константиновки. По его словам, возле Покровска россияне держат примерно 100-тысячную группировку, а под Славянском – около 150 тысяч военных. Часть передовых групп уже просачивается в район Константиновки с юга, юго-запада и востока. Это создает угрозу не только для самого города, но и для дальнейшего давления на Дружковку.

Если они в начале лета уже зашли в Константиновку и начинают там работать, то за три месяца могут взять ее под полный контроль и нас вытеснить,

– объяснил Свитан.

Военный эксперт отметил, что положительные новости с одного направления не должны перекрывать риски на другом. Если Россия действительно сосредотачивает силы в Донецкой области, то главной опасностью становится не сам уход с части позиций на Юге, а то, куда именно перебрасывают эти подразделения.

Положительные реляции могут скрыть большую проблему

Свитан сравнил нынешнюю ситуацию с прошлогодними ошибками, когда отдельные успехи могли перекрывать опасные процессы на других участках фронта. Он отметил, что нельзя воспринимать отход россиян на Запорожском направлении как самодостаточную победу, если одновременно ухудшается ситуация в Донецкой области.

По его словам, именно такой дисбаланс в восприятии событий может создать ложное ощущение контроля.

Когда слышите, что мы выбили россиян из Запорожья и вернули 649 квадратных километров нашей территории, в это время мы можем потерять Константиновку,

– отметил военный эксперт.

Он напомнил ситуацию с Покровском и Мирноградом, когда россияне смогли взять район в полуокружение, пока внимание было приковано к другим участкам фронта. Похожего сценария нельзя допустить во время летней военной кампании. Положительные изменения на Юге важны, но их надо оценивать вместе с движением российских резервов.

Это просто переформатирование остатков оперативно-тактических резервов,

– объяснил Свитан.

Поэтому нынешние действия россиян на Юге следует рассматривать не как окончательный провал их планов, а как попытку изменить конфигурацию сил. Главный вопрос сейчас в том, удастся ли Украине не дать оккупантам использовать эту перегруппировку для нового давления в Донецкой области.

Что известно о последних изменениях на фронте?

В ночь на 27 мая 2026 года в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Местные телеграмм-каналы писали о многочисленных попаданиях, а "Атеш" сообщил также об ударах по российским объектам на оккупированных территориях Донецкой области и Запорожья. По этим данным, под удар попали полевые склады и резервные командные пункты, а оккупантам пришлось срочно оттягивать часть ресурсов глубже в тыл, что затрудняет снабжение передовых подразделений.

В отчете ISW за 28 мая 2026 года говорилось, что россияне продолжают атаки на нескольких направлениях, но в основном с ограниченным результатом. В Сумской области враг имел локальные продвижения, в Харьковской и Донецкой областях продолжались бои и попытки инфильтрации, однако на ряде участков заметных успехов он не достиг. В то же время украинские силы, по оценке аналитиков, имели продвижение на Великобурлукском и Александровском направлениях.

В конце мая 2026 года одной из главных угроз в Донецкой области остается район Константиновки. Россияне давят на город с юга и юго-запада, пытаются сломать оборону авиабомбами и штурмами, тогда как тема возможного наступления из Беларуси снова активно обсуждается в информационном пространстве. В то же время подтверждений формирования на белорусском направлении такой группировки, которая могла бы повторить сценарий 2022 года, пока не приводили.