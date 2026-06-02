Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач в ефірі 24 Каналу пояснив, як змінилася тактика на цій ділянці. Він зазначив, що хороші новини будуть і далі, але частину деталей поки не розкривають через інформаційну тишу.

Як змінилася тактика наступу на Півдні?

Повернення територій на Олександрівському напрямку зараз відбувається зовсім не так, як кілька років тому. Основну роботу виконують спеціально підготовлені штурмові підрозділи, а інші частини забезпечують їм розвідку, вогневу підтримку й утримання звільнених позицій. Це дозволяє рухатися обережніше й не витрачати людей у лобових атаках.

Немає такого, щоб кинути багато техніки, кинути особовий склад. Це маленькі спецоперації – по шматочку, по шматочку,

– пояснив Сєкач.

Після просування штурмовиків інші підрозділи заходять на ділянку, облаштовують позиції та тримають закріплення. Такий підхід особливо важливий через російські дрони, які залишаються серйозною загрозою навіть тоді, коли жива сила противника вже не має попередньої активності.

Противник залишається загрозовою силою не за рахунок живої сили, а за рахунок безпілотної складової,

– зазначив військовий.

Тому просування йде повільніше, але значно продуманіше. Кожен крок планують так, щоб зберегти особовий склад і не дати росіянам використати свою FPV-складову, "Ланцети" та удари середньої дальності.

Росіяни хочуть вийти до Покровського

Олександрівський напрямок важливий не лише через повернення територій. Росіяни намагаються вийти до Покровського, бо там проходить зручний шлях у бік Запоріжжя. Якщо окупанти наблизяться до цієї траси, вони зможуть бити по ній дронами й ускладнювати українську логістику.

Цю загрозу розуміють і командування, і підрозділи на місці, тому росіян намагаються не допустити до важливої дороги. Йдеться про утримання оборони в районах Гуляйполя, Покровського та вище по лінії фронту.

Просування далі буде. По всіх територіях лінії оборони фронту воно продовжуватиметься, не тільки на Олександрівському напрямку,

– зазначив військовий.

Водночас частину деталей поки не розкривають через інформаційну тишу. Про звільнені території має повідомляти Генеральний штаб, але сама тенденція на цьому напрямку залишається позитивною.

Що відомо про ситуацію на фронті наприкінці травня?

На півдні росіяни на окремих ділянках відходять із частини позицій, але це не означає, що вони відмовилися від напрямку. За оцінкою Романа Світана, через проблеми з логістикою та удари українських дронів ворог на Запоріжжі переходить із наступального режиму в оборонний, а частину резервів перекидає на Донеччину. Саме тому нинішній рух росіян на Півдні радше схожий на перегрупування перед літньою кампанією, ніж на втечу.

Водночас Росія продовжує тиснути майже по всій лінії бойового зіткнення, але дедалі частіше без значних результатів. Окупанти намагаються виснажувати українську оборону на Сумщині, Харківщині, Куп'янському, Слов'янському, Краматорському й Покровському напрямках, тоді як ЗСУ контратакують і покращують позиції на окремих ділянках. Окремо наголошувалося, що блокування російських Starlink послабило управління ворожими силами і допомогло Україні повернути частину територій.

На цьому тлі Олександр Сирський заявив, що українські військові вперше від початку повномасштабної війни перевершили росіян за кількістю наступальних дій протягом однієї доби. За його словами, інтенсивність російських атак останнім часом дещо знизилася, тоді як ЗСУ активніше проводять контратаки й наступальні дії. Водночас він підкреслив, що ворог і далі лишається сильним, тому говорити про перелом ще зарано.