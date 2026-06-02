Насправді, це відверта і цинічна брехня, адже Сили оборони атакують виключно об'єкти, які обслуговують путінський режим та його злочинну армію.

Дивіться також "У Кремлі погрожують вбити Зеленського і міністрів": інтерв'ю експерта зі США про агонію Путіна

Як у Росії пояснили нову масовану атаку на Україну?

У звіті російського міноборони йдеться, що масований удар по Україні був завданий у відповідь за атаку на окупований Старобільськ 22 травня. Окупанти запевняють, що тоді внаслідок дронових ударів по місцевому коледжу загинула 21 людина та ще понад 40 осіб отримали поранення.

Окрім того, у відомстві додали, що нічний удар – відповідь на інші "терористичні атаки по цивільній інфраструктурі".

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зверніть увагу! В українському Генштабі раніше спростували заяву росіян про нібито удар по коледжу. Там пояснили, під ударом був і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

Нагадаємо, що масовану атаку на Київ 24 травня росіяни теж виправдали помстою за так званий "удар по коледжу" у Старобільську.

Чим і по куди била Росія уночі 2 червня?

У ніч проти 2 червня Росія атакували Україну 729 дронами і ракетами. Найбільша кількість ворожих снарядів летіла на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтавщину. Станом на 08:30 Сили оборони знешкодили 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники.

Росіяни переконують, що уночі атакували підприємства, які виготовляли військову продукцію, а також аеродроми. Тим часом стало відомо, що у Дніпрі зростає кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу житлових будинків. З-під завалів, зокрема, дістали тіла дітей 3 та 8 років.

У Києві пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі. У столиці загинули 6 людей, кілька десятків постраждали, серед них – маленькі діти.