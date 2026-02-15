Так, агенти "Атеш" вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80.

Дивіться також Є окупанти, які позамерзали на смерть, – військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Що відомо про диверсію "Атеш" в Орлі?

ВЛ80 – це важкий тягач, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів.

Знищений електровоз окупанти використовували для перевезення техніки, боєприпасів і пального з тилу до прикордонних районів Росії, щоб посилити свої війська на Сумському напрямку.

Удар по локомотиву порушив логістику ворога. Поки росіяни шукатимуть заміну, зброя та техніка не зможуть вчасно потрапити на фронт.

Як горів електровоз в Орлі: дивіться відео

Диверсія "Атеш" в Орлі: дивіться відео