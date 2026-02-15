Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.

Які наслідки атаки по Краснодарському краю Росії?

Російські журналісти написали, що у селищі Хвиля Краснодарського краю через "падіння уламків БпЛА" спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

У оперативному штабі регіону зазначили, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок цього немає.

Цікаво, що у мережі писали, що 15 лютого вночі вибухи лунали у низці міст Росії. Серед них: Краснодар, Новоросійськ, Геленджик, Слов'янськ-на-Кубані, Сочі, Анапа, Туапсе та Адигея.

Однак точної інформації про наслідки наразі немає.

З цікавого, росіяни ділилися у мережі, що у Краснодарському краї вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Місцева жителька бідкалася, що через це її родина "ухвалила рішення – спати у ванній".

У російському міноборони уранці повідомили, що їхні сили ППО з 23.00 14 лютого до 7.00 15 лютого нібито знищили "68 українських БпЛА" над кількома регіонами Росії, Азовським та Чорним морем.

До речі, у Сочі вночі 15 лютого, окрім вибухів, люди також бачили "бавовну". Також були введені тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика.

