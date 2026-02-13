Техника получила существенные повреждения. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Что известно о диверсии в Брянской области?

Агент засыпал сахар в топливный бак специального КАМАЗа, оснащенного мобильным комплексом "Омут", который готовился к выезду на Сумское направление для подавления украинских средств связи.

Использование комплекса "Омут" критически важно для оккупантов, ведь он должен был создавать "купол" защиты от дронов для их колонн и позиций. Из-за добавления сахара в топливо двигатель техники заглохнет сразу после начала выполнения боевой задачи, что не только сорвет развертывание системы "Омут", но и сделает машину легкой и дорогой мишенью для украинских дронов прямо на маршруте.

Движение "АТЕШ" устроило сладкий подарок для оккупантов: смотрите видео

Движение "АТЕШ" сообщает, что продолжает расширять сеть агентов среди российских военных и системно минировать логистику врага еще на тыльных базах.

Теперь каждая поездка для российских экипажей превращается в лотерею, где на кону – жизнь личного состава и сохранение дефицитного оборудования,

– отметили агенты.

Что известно о других диверсиях от "АТЕШ"?