Техника получила существенные повреждения. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".
Что известно о диверсии в Брянской области?
Агент засыпал сахар в топливный бак специального КАМАЗа, оснащенного мобильным комплексом "Омут", который готовился к выезду на Сумское направление для подавления украинских средств связи.
Использование комплекса "Омут" критически важно для оккупантов, ведь он должен был создавать "купол" защиты от дронов для их колонн и позиций. Из-за добавления сахара в топливо двигатель техники заглохнет сразу после начала выполнения боевой задачи, что не только сорвет развертывание системы "Омут", но и сделает машину легкой и дорогой мишенью для украинских дронов прямо на маршруте.
Движение "АТЕШ" сообщает, что продолжает расширять сеть агентов среди российских военных и системно минировать логистику врага еще на тыльных базах.
Теперь каждая поездка для российских экипажей превращается в лотерею, где на кону – жизнь личного состава и сохранение дефицитного оборудования,
– отметили агенты.
Что известно о других диверсиях от "АТЕШ"?
Партизанское движение "АТЕШ" повредило элементы системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге, что привело к перебоям в работе. Диверсия произошла вблизи объектов военного и оборонно-промышленного назначения, влияя на управление и передачу данных.
Агенты движения "Атеш" успешно провели диверсионную операцию в Ижевске, обесточив трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ". Этот завод является важным для военно-промышленного комплекса России, поскольку поставляет материалы для изготовления вооружения и тяжелой техники.
В январе партизан движения сопротивления "Атеш" устроил диверсию на электроподстанции в Володарском районе Брянской области. Уничтожение подстанции обесточило объекты, которые поддерживают российскую военную деятельность.