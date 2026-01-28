Об этом движение "Атеш" сообщило в своем телеграмме.
Что известно о диверсионной операции "АТЕШ" в Ижевске?
Агенты движения провели успешную диверсионную операцию в Ижевске. В результате поджога была выведена из строя трансформаторная подстанция, питавшая ключевые производственные цеха металлургического завода "БУММАШ".
Это предприятие является важным элементом военно-промышленного комплекса России – оно поставляет заготовки и специальные сплавы для изготовления вооружения и тяжелой техники. Благодаря точечным действиям агента "АТЕШ" работу одного из стратегических заводов в промышленной зоне удалось остановить на некоторое время.
Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах,
– заявили в движении.
Десятки БпЛА атаковали Россию ночью
Российское Минобороны заявило об уничтожении нескольких десятков украинских БпЛА в разных регионах, в частности в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму.
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова и Калуги.