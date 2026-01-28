Про це рух "Атеш" повідомив у своєму телеграмі.
Що відомо про диверсійну операцію "АТЕШ" в Іжевську?
Агенти руху провели успішну диверсійну операцію в Іжевську. Внаслідок підпалу було виведено з ладу трансформаторну підстанцію, що живила ключові виробничі цехи металургійного заводу "БУММАШ".
Це підприємство є важливим елементом військово-промислового комплексу Росії – воно постачає заготовки та спеціальні сплави для виготовлення озброєння і важкої техніки. Завдяки точковим діям агента "АТЕШ" роботу одного зі стратегічних заводів у промисловій зоні вдалося зупинити на певний час.
Поки що Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах,
– заявили у русі.
Десятки БпЛА атакували Росію вночі
Російське Міноборони заявило про знищення кількох десятків українських БпЛА в різних регіонах, зокрема в Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму.
Обмеження на прийом і випуск літаків вводили в аеропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова та Калуги.