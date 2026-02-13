Техніка зазнала суттєвих пошкоджень. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш".

Що відомо про диверсію у Брянській області?

Агент засипав цукор у паливний бак спеціального КАМАЗа, оснащеного мобільним комплексом "Омут", який готувався до виїзду на Сумське напрямок для придушення українських засобів зв'язку.

Використання комплексу "Омут" критично важливе для окупантів, адже він мав створювати "купол" захисту від дронів для їхніх колон та позицій. Через додавання цукру в паливо двигун техніки заглохне одразу після початку виконання бойового завдання, що не лише зірве розгортання системи "Омут", але й зробить машину легкою і дорогою мішенню для українських дронів прямо на маршруті.

Рух "АТЕШ" повідомляє, що продовжує розширювати мережу агентів серед російських військових та системно мінувати логістику ворога ще на тильних базах.

Тепер кожна поїздка для російських екіпажів перетворюється на лотерею, де на кону – життя особового складу та збереження дефіцитного обладнання,

– зазначили агенти.

