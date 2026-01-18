Так, нещодавно агент руху опору "Атеш" влаштував диверсію на важливому для окупаційної армії об'єкті у Брянській області, передає 24 Канал.

Що відомо про диверсію у Брянській області?

Партизан вивів з ладу обладнання електропідстанції у промисловій зоні Володарського району у селі Велике Полпіно.

Як відбувався підпал електропідстанції: дивіться відео

Ця підстанція – життєво важлива ланка для російської військової машини. Вона забезпечує енергією такі об'єкти як:

станцію Полпінська, якою йдуть ешелони з боєприпасами та технікою на фронт. Знеструмлення викликає збої в автоматиці та серйозні затримки поставок;

підприємства району (включаючи Брянське ремонтне підприємство та інші), що працюють на потреби міноборони Росії.

бази зберігання палива: без електрики – проблеми з насосами та системами безпеки.

У Брянській області запалала електропідстанція / Фото "Атеш"

Що відомо про останні подвиги агентів "Атеш"?