Так, нещодавно агент руху опору "Атеш" влаштував диверсію на важливому для окупаційної армії об'єкті у Брянській області, передає 24 Канал.
Що відомо про диверсію у Брянській області?
Партизан вивів з ладу обладнання електропідстанції у промисловій зоні Володарського району у селі Велике Полпіно.
Ця підстанція – життєво важлива ланка для російської військової машини. Вона забезпечує енергією такі об'єкти як:
- станцію Полпінська, якою йдуть ешелони з боєприпасами та технікою на фронт. Знеструмлення викликає збої в автоматиці та серйозні затримки поставок;
- підприємства району (включаючи Брянське ремонтне підприємство та інші), що працюють на потреби міноборони Росії.
- бази зберігання палива: без електрики – проблеми з насосами та системами безпеки.
У Брянській області запалала електропідстанція / Фото "Атеш"
Що відомо про останні подвиги агентів "Атеш"?
Рух опору "Атеш" успішно здійснив диверсію, знищивши російську військову вежу зв'язку у Новосибірську. Об'єкт використовувався для управління підрозділами, збору розвідданих та прослуховування комунікацій.
Партизани "Атеш" зруйнували залізничну логістику Росії біля Воронежа, знищивши тепловоз, що перевозив російські вантажі на Куп'янський напрямок.
Агенти "Атеш" знищили електровоз у Брянську, що ускладнило логістику окупантів. Ліквідація електровоза порушила постачання військових вантажів на Сумський напрямок.