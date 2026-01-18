Так, недавно агент движения сопротивленияАтеш" устроил диверсию на важном для оккупационной армии объекте в Брянской области, передает 24 Канал.
Что известно о диверсии в Брянской области?
Партизан вывел из строя оборудование электроподстанции в промышленной зоне Володарского района в селе Большое Полпино.
Как происходил поджог электроподстанции: смотрите видео
Эта подстанция – жизненно важное звено для российской военной машины. Она обеспечивает энергией такие объекты как:
- станцию Полпинская, по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт. Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок;
- предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды минобороны России.
- базы хранения топлива: без электричества – проблемы с насосами и системами безопасности.
В Брянской области загорелась электроподстанция / Фото "Атеш"
Что известно о последних подвигах агентов "Атеш"?
- Движение сопротивления "Атеш" успешно осуществило диверсию, уничтожив российскую военную башню связи в Новосибирске. Объект использовался для управления подразделениями, сбора разведданных и прослушивания коммуникаций.
- Партизаны "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России возле Воронежа, уничтожив тепловоз, перевозивший российские грузы на Купянское направление.
- Агенты "Атеш" уничтожили электровоз в Брянске, что усложнило логистику оккупантов. Ликвидация электровоза нарушила поставки военных грузов на Сумское направление.