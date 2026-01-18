Так, недавно агент движения сопротивленияАтеш" устроил диверсию на важном для оккупационной армии объекте в Брянской области, передает 24 Канал.

Что известно о диверсии в Брянской области?

Партизан вывел из строя оборудование электроподстанции в промышленной зоне Володарского района в селе Большое Полпино.

Как происходил поджог электроподстанции: смотрите видео

Эта подстанция – жизненно важное звено для российской военной машины. Она обеспечивает энергией такие объекты как:

станцию Полпинская, по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт. Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок;

предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды минобороны России.

базы хранения топлива: без электричества – проблемы с насосами и системами безопасности.

В Брянской области загорелась электроподстанция / Фото "Атеш"

Что известно о последних подвигах агентов "Атеш"?