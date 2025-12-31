Об инциденте рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также "Пламенное" поздравление с Новым годом: российское Туапсе содрогается от взрывов

Что известно о диверсии партизан в России?

Утром 31 декабря стало известно об успешной операции партизан "Атеш". В Железнодорожном районе Воронежа агентам удалось уничтожить тепловоз, который использовался для перевозки вооружения и техники преимущественного для Купянской группировки российских войск.

Вследствие уничтожения локомотива нарушились графики отправления составов и усложнились формирования эшелонов. Это значительно подорвало устойчивость всей логистической сети России. Именно такие операции помогают Силам обороны Украины продвигаться и освобождать территории Харьковской области.

Партизаны уничтожили российский тепловоз: смотрите видео

Где еще слышали взрывы в России в ночь на 31 декабря?