Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у телеграм каналі.
Що відомо про наслідки диверсії?
За заявою організації, диверсія відбулася в одному з районів міста, де зосереджені об’єкти військового та оборонно-промислового призначення. Зокрема, поблизу одного з таких об'єктів було пошкоджено технічний модуль телекомунікаційної вежі, що призвело до суттєвих перебоїв у її роботі.
За інформацією "АТЕШ", у цьому районі розташовані підприємства та установи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії, зокрема ремонтні заводи, навчальні центри та структури, афілійовані з ФСБ і Військово-морським флотом Росії.
"Атеш" вивів з ладу зв'язок окупантів у Санкт-Петербурзі: дивіться відео
Партизани зазначають, що порушення зв'язку в подібних вузлах впливає на систему управління та передачу даних і може мати наслідки далеко за межами зони бойових дій.
Офіційні органи Росії наразі публічно не коментували цю інформацію.
Як "Атеш" допомагають знищувати потужності ворога в тилу?
Партизан руху опору "Атеш" влаштував диверсію на електропідстанції у Володарському районі Брянської області. Знищення підстанції знеструмило об'єкти, які підтримують російську військову діяльність.
Наприкінці грудня 2025 року рух опору "Атеш" успішно здійснив диверсію, знищивши російську військову вежу зв'язку у Новосибірську. Об'єкт використовувався для управління підрозділами, збору розвідданих та прослуховування комунікацій, що ускладнювало російське управління після його знищення.
Партизани "Атеш" зруйнували залізничну логістику Росії біля Воронежа, знищивши тепловоз, що перевозив російські вантажі на Куп'янський напрямок. Внаслідок операції порушились графіки відправлення складів, ускладнилось формування ешелонів, що підірвало стійкість логістичної мережі Росії.