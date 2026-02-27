Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що противник, однозначно, шукає рішення як розв'язати проблеми пов'язані з нестачею особового складу. Для цього у Кремлі використовують різноманітні методи.

Як Росія поповнює армію?

Іван Тимочко наголосив, що основними способами, як збільшити чисельність армії для окупантів є призов резервістів, цілорічна мобілізація на строкову службу та активізація "вилову" іноземців, які отримують російське громадянство.

Крім цього, у Росії також є популярним "полювання на мігрантів", масштабні мобілізаційні хвилі на тимчасово окупованих територіях та залучення до війська солдатів Північної Кореї.

Попри такі підходи, баланс прибулих і знищений – від'ємний. Видно, російська військова машина трохи пропустила це повз увагу. Але це не означає, що так триватиме постійно,

– сказав військовий оглядач.

Також важливо розуміти, що мобілізація людського ресурсу – це лише один з елементів загальних мобілізаційних процесів, які потрібно втілювати. Мовиться про фінансування, озброєння, підготовку фахівців, розосередження сил, промисловість та зміна завдань для багатьох галузей.

За словами Івана Тимочка, загальна мобілізаційна система в Росії може готувати 300 – 400 тисяч військових за рік.

Тому на росіян чекає багато викликів, зокрема це і поява нових або масштабування тих, що вже є, видів озброєння в Україні. Якщо є більше засобів ураження, то і більше знищується людей,

– зауважив він.

З огляду на всі труднощі у Росії, Кремлю стає все складніше мотивувати своїх громадян йти на війну, адже суттєвих досягнень російська армія не має.

Тому, Тимочко підкреслив, що тепер постає питання, чи наважиться Путін на тотальний примус – мобілізацію людей до армії.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що загальна мобілізація в Росії теоретично можлива. Однак після масштабних виплат контрактникам росіяни не готові йти на війну за значно менші суми, а примусова мобілізація без високих виплат може спричинити серйозне невдоволення. Рейтерович зазначив, що влада сама створила цю проблему, зробивши ставку на фінансову мотивацію замість примусу.

