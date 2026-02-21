Москва змушена активніше залучати до війська іноземних громадян. Проте для Володимира Путіна ця ситуація створює серйозні виклики. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили ситуацію з поповненням в армії окупантів, а також пояснили, що стримує диктатора від загальної мобілізації та який великий виклим перед ним стоїть.

Який великий виклик стоїть перед Путіним?

Через безперервні штурми та результативні дії українських захисників російська армія зазнає значних втрат на полі бою. У таких умовах Кремлю стає дедалі складніше відновлювати особовий склад. Ветеран армії США Пол Левандовскі зазначив, що масштаби втрат Росії вражають. За його словами, один із двохсот російських чоловіків загинув у війні проти України.

Левандовскі підкреслив, що рівень втрат у Росії є надзвичайно високим через інтенсивні бойові дії. Його дивує, що попри це росіяни продовжують добровільно йти на фронт, навіть коли мають знайомих або родичів, які не повернулися з війни.

Частину новобранців становлять іноземці, яких обманом або примусом відправляють воювати. Водночас чимало й самих росіян, які перебувають під сильним впливом пропаганди,

– зазначив ветеран армії США.

На його думку, рано чи пізно в Росії вичерпається ресурс людей, які не усвідомлюють реальної смертельної загрози війни. Тоді Путіну доведеться шукати інші варіанти: скорочувати масштаб операцій, активніше вербувати іноземців або ж оголошувати широку мобілізацію. Однак останній сценарій може мати для нього серйозні політичні наслідки.

Левандовскі також звернув увагу, що уряди деяких африканських країн із низьким рівнем життя вже намагаються обмежити можливості Росії залучати їхніх громадян до війни. Причина – використання російською стороною сумнівних та шахрайських методів вербування.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив особового складу понад 1 250 000.

Чого дуже боїться диктатор?

Генерал армії США у відставці Девід Петреус висловив переконання, що можливості Росії безкінечно поповнювати втрати не є необмеженими. За його словами, рано чи пізно настане момент, коли російські родини відмовляться відправляти своїх синів на фронт – незалежно від фінансових стимулів.

Загальні втрати російської армії у війні перевищили 1,2 мільйона осіб. Лише в січні Росія втратила на 9 тисяч військових більше, ніж змогла компенсувати новими мобілізованими чи контрактниками.

Російська влада фактично "купує" військових, пропонуючи значні одноразові виплати, так звані підйомні. Однак, коли сім’ї отримують не обіцяні вигоди, а тіла загиблих, терпіння може вичерпатися,

– додав Петреус.

На його думку, у певний момент це здатне обернутися проти чинного режиму. Однією з ключових проблем для Кремля є те, що Володимир Путін веде війну, яку наразі не може виграти, але водночас не демонструє готовності її припинити.

Генерал також наголосив, що у Росії були розпалені потужні націоналістичні настрої, і зупинка війни без досягнення хоча б частини задекларованих цілей може бути сприйнята частиною суспільства як зрада пам’яті тих, хто загинув.

Важливо! Володимир Зеленський повідомив, що зараз Росія втрачає 30 – 35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. За словами президента, щоб окупувати один кілометр нашої землі, Росія платить життям 156 людей.

Що може змінити хід війни?

Якщо Росія втратить здатність компенсувати втрати на фронті, її потенціал вести війну поступово виснажуватиметься, переконаний Девід Петреус. Без постійного поповнення особового складу ресурси агресора неминуче скорочуватимуться.

Важливе досягнення України у сфері оборонного виробництва. За його словами, у 2026 році Україна планує подвоїти обсяги виготовлення безпілотників. Це особливо вражає з огляду на те, що торік було вироблено близько 3,5 мільйона дронів,

– сказав генерал армії США у відставці.

Очікується, що у 2026 році обсяг виробництва зросте до 7 мільйонів безпілотників. Така кількість дозволяє щоденно активно застосовувати дрони, зокрема й для ураження цілей на території Росії.

На думку Петреуса, розвиток українського оборонного сектору матиме стратегічне значення не лише під час війни, а й після її завершення. Йдеться про формування нових високотехнологічних галузей, стимулювання економіки та зміцнення позицій України у сфері інноваційного виробництва.

Що стримує Росію від загальної мобілізації?

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, мобілізація у Росії цілком можлива. Її активно обговорюють, але тут для Путіна є погана новина: усі різноманістні опитування показують, що росіяни категорично не сприймають мобілізацію у класичному розумінні.

Вже розбалували населення мільйонними контрактами. У тих кого потенційно загрібатимуть в армію виникатиме питання, мовляв, чому я маю помирати на війні на 20 тисяч рублів, коли мій сусід пішов за 2 мільйони. Росіяни категорично не сприймають це, а Путін цього дуже боїться,

– пояснив Рейтерович.

За його словами, якщо у Росії оголосять загальну мобілізацію, то мобілізованим не платитимуть стільки, як платять контрактникам зараз. Їм не дадуть підписати контракти й платитимуть 20 тисяч рублів.

Кремль сам загнав себе у цю пастку, адже настільки розігнали тему з грошима й нібито "добровільним приєднанням до війська", що знайти вихід з цієї ситуації взагалі неможливо.

Нагадаємо, Путін запровадив у Росії цілорічний призов. Він триватиме з 1 січня до 31 грудня 2026 року. Кремль планує поповнити свою армію ще на 261 тисячу осіб від 18 до 30 років.

Що відомо про втрати Росії?