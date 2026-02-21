Москва вынуждена активнее привлекать в армию иностранных граждан. Однако для Владимира Путина эта ситуация создает серьезные вызовы. Специально для 24 Канала эксперты оценили ситуацию с пополнением в армии оккупантов, а также объяснили, что сдерживает диктатора от всеобщей мобилизации и какой большой вызов перед ним стоит.

Какой большой вызов стоит перед Путиным?

Из-за непрерывных штурмов и результативных действий украинских защитников российская армия несет значительные потери на поле боя. В таких условиях Кремлю становится все сложнее восстанавливать личный состав. Ветеран армии США Пол Левандовски отметил, что масштабы потерь России поражают. По его словам, один из двухсот российских мужчин погиб в войне против Украины.

Левандовски подчеркнул, что уровень потерь в России является чрезвычайно высоким из-за интенсивных боевых действий. Его удивляет, что несмотря на это россияне продолжают добровольно идти на фронт, даже когда имеют знакомых или родственников, которые не вернулись с войны.

Часть новобранцев составляют иностранцы, которых обманом или принуждением отправляют воевать. В то же время немало и самих россиян, которые находятся под сильным влиянием пропаганды,

– отметил ветеран армии США.

По его мнению, рано или поздно в России иссякнет ресурс людей, которые не осознают реальной смертельной угрозы войны. Тогда Путину придется искать другие варианты: сокращать масштаб операций, активнее вербовать иностранцев или же объявлять широкую мобилизацию. Однако последний сценарий может иметь для него серьезные политические последствия.

Левандовски также обратил внимание, что правительства некоторых африканских стран с низким уровнем жизни уже пытаются ограничить возможности России привлекать их граждан к войне. Причина – использование российской стороной сомнительных и мошеннических методов вербовки.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял личного состава более 1 250 000 человек.

Чего очень боится диктатор?

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус выразил убеждение, что возможности России бесконечно пополнять потери не являются неограниченными. По его словам, рано или поздно наступит момент, когда российские семьи откажутся отправлять своих сыновей на фронт – независимо от финансовых стимулов.

Общие потери российской армии в войне превысили 1,2 миллиона человек. Только в январе Россия потеряла на 9 тысяч военных больше, чем смогла компенсировать новыми мобилизованными или контрактниками.

Российские власти фактически "покупают" военных, предлагая значительные единовременные выплаты, так называемые подъемные. Однако, когда семьи получают не обещанные выгоды, а тела погибших, терпение может иссякнуть,

– добавил Петреус.

По его мнению, в определенный момент это способно обернуться против действующего режима. Одной из ключевых проблем для Кремля является то, что Владимир Путин ведет войну, которую пока не может выиграть, но одновременно не демонстрирует готовности ее прекратить.

Генерал также отметил, что в России были разожжены мощные националистические настроения, и остановка войны без достижения хотя бы части задекларированных целей может быть воспринята частью общества как предательство памяти тех, кто погиб.

Важно! Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. По словам президента, чтобы оккупировать один километр нашей земли, Россия платит жизнью 156 человек.

Что может изменить ход войны?

Если Россия потеряет способность компенсировать потери на фронте, ее потенциал вести войну постепенно будет истощаться, убежден Дэвид Петреус. Без постоянного пополнения личного состава ресурсы агрессора неизбежно будут сокращаться.

Важное достижение Украины в сфере оборонного производства. По его словам, в 2026 году Украина планирует удвоить объемы изготовления беспилотников. Это особенно впечатляет, учитывая то, что в прошлом году было произведено около 3,5 миллиона дронов,

– сказал генерал армии США в отставке.

Ожидается, что в 2026 году объем производства возрастет до 7 миллионов беспилотников. Такое количество позволяет ежедневно активно применять дроны, в том числе и для поражения целей на территории России.

По мнению Петреуса, развитие украинского оборонного сектора будет иметь стратегическое значение не только во время войны, но и после ее завершения. Речь идет о формировании новых высокотехнологичных отраслей, стимулировании экономики и укреплении позиций Украины в сфере инновационного производства.

Что сдерживает Россию от всеобщей мобилизации?

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, мобилизация в России вполне возможна. Ее активно обсуждают, но здесь для Путина есть плохая новость: все разнообразные опросы показывают, что россияне категорически не воспринимают мобилизацию в классическом понимании.

Уже разбаловали население миллионными контрактами. У тех кого потенциально будут загребать в армию будет возникать вопрос, мол, почему я должен умирать на войне на 20 тысяч рублей, когда мой сосед пошел за 2 миллиона. Россияне категорически не воспринимают это, а Путин этого очень боится,

– объяснил Рейтерович.

По его словам, если в России объявят всеобщую мобилизацию, то мобилизованным не будут платить столько, как платят контрактникам сейчас. Им не дадут подписать контракты и будут платить 20 тысяч рублей.

Кремль сам загнал себя в эту ловушку, ведь настолько разогнали тему с деньгами и якобы "добровольным присоединением к войску", что найти выход из этой ситуации вообще невозможно.

Напомним, Путин ввел в России круглогодичный призыв. Он продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года. Кремль планирует пополнить свою армию еще на 261 тысячу человек от 18 до 30 лет.

Что известно о потерях России?