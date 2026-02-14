Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью для The Atlantic.

Смотрите также КНДР отправила солдат воевать на стороне России: сколько из них погибли

Сколько солдат теряет Россия на войне в Украине?

По словам главы государства, российские войска несут масштабные потери в войне против Украины. В среднем за каждый километр оккупированной украинской территории приходится около 170 погибших или раненых солдат, которые больше не могут участвовать в боевых действиях.

К слову, по состоянию на 14 февраля Силы обороны ликвидировали 1 252 020 человек личного состава, из них 1 070 солдат за последние сутки. Кроме того, еще 11 668 танков и 24 031 боевых бронированных машин больше не выедут на поле боя. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

Зеленский говорит, что украинская сторона имеет все необходимые данные, которые подтверждают его слова, и отмечает, что Россия не достигает значительных успехов в боевых операциях.

Президент подчеркнул, что понимает, что США могут оставить дипломатический процесс, который должен помочь урегулировать войну в Украине, и заняться другими важными вопросами. Впрочем Украина этого бы не хотела.

Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня – единственный человек, способен на это,

– добавил глава государства.

Сколько солдат ликвидировали Силы обороны на декабрь 2025 года?