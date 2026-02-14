Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для The Atlantic.

Скільки солдатів втрачає Росія на війні в Україні?

За словами глави держави, російські війська зазнають масштабних втрат у війні проти України. В середньому за кожен кілометр окупованої української території припадає близько 170 загиблих чи поранених солдатів, які більше не можуть брати учать у бойових діях.

До слова, станом на 14 лютого Сили оборони ліквідували 1 252 020 осіб особового складу, з них 1 070 солдатів за останню добу. Крім того, ще 11 668 танків та 24 031 бойових броньованих машин більше не виїдуть на поле бою. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Зеленський каже, що українська сторона має усі необхідні дані, які підтверджують його слова, й зазначає, що Росія не досягає значних успіхів у бойових операціях.

Президент наголосив, що розуміє, що США можуть залишити дипломатичний процес, який мав би допомогти врегулювати війну в Україні, та зайнятись іншими важливими питаннями. Втім Україна цього б не хотіла.

Це буде погано. Ми не хочемо, щоб американці залишили переговори. Якщо Трамп відійде, Росія вже не проявлятиме готовність до компромісу. Для нас легше закінчити війну з американцями, бо вони можуть змусити росіян. Я вважаю, що Трамп сьогодні – єдина людина, здатна на це,

– додав глава держави.

